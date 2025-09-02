PM prende homem com mandado de prisão em aberto em Ouro Preto do Oeste

Publicada em 02/09/2025 às 13h50
O fato aconteceu na cidade de Ouro Preto do Oeste, na tarde da última segunda-feira, 01, após uma guarnição da 3ª Companhia de Polícia Militar ser informada sobre o paradeiro de um indivíduo com mandado de prisão em aberto.
Segundo informações, o homem vinha sendo apontado em registros anteriores por praticar graves ameaças contra uma vítima, afirmando ligação com facção criminosa, além de já ter tentado atropelá-la com um veículo e invadido sua residência para agredi-la.
Durante a ação, ao ser chamado pelos policiais em frente ao imóvel, o suspeito tentou fugir pelos fundos, mas acabou contido pela equipe que havia realizado o cerco. Após ser cientificado sobre a ordem judicial em seu desfavor, ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ouro Preto do Oeste, onde foi apresentado à autoridade competente para as providências legais cabíveis.
A ação demonstra o compromisso da Polícia Militar de Rondônia no enfrentamento à criminalidade e na preservação da segurança da comunidade.
Texto: Seção de Comunicação Social – P5 do 2º BPM | 2º sargento PM Soares
