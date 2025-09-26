PM e Polícia Penal realizam operação em condomínios de Porto Velho

Por Newsrondonia
Publicada em 26/09/2025 às 08h50
Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Penal foi iniciada na manhã desta sexta-feira (26) em Porto Velho, em Rondônia. A Operação “Restituir 3.0” tem como principal objetivo combater organizações criminosas que se instalaram em residenciais populares da capital.
Desde as primeiras horas da manhã, as equipes estão realizando buscas para apreender armas, drogas e veículos roubados. A operação também visa cumprir mandados de prisão para capturar foragidos da Justiça e prender criminosos em flagrante.
O texto será atualizado em breve com mais informações sobre o desdobramento da operação.
