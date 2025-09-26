Operação ‘Restituir 3.0’

PM e Polícia Penal realizam operação em condomínios de Porto Velho

Uma ação conjunta das forças de segurança foi deflagrada na manhã desta sexta-feira na capital de Rondônia com o objetivo de apreender armas, drogas, veículos roubados e prender foragidos da Justiça.