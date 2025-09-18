PM apreende drogas e moto utilizada em esquema de “delivery” de entorpecentes

Publicada em 18/09/2025 às 14h10
Na manhã de quarta-feira (17), por volta das 11h30, a Polícia Militar de Rondônia, por meio do Núcleo de Inteligência, desarticulou um esquema de tráfico de drogas na modalidade “delivery”, no município de Cacoal.
A ação teve início após denúncia anônima, que apontava a comercialização de entorpecentes realizada por meio de grupos de aplicativo de mensagens. Durante diligências, a equipe policial conseguiu localizar o endereço indicado e monitorar a movimentação suspeita.
Ao perceber a chegada dos militares, o suspeito tentou fugir portando um pote transparente com substância esverdeada, semelhante à maconha, mas foi contido ainda no terreno. Em seguida, foi realizada busca no interior da residência, onde foram localizadas mais porções de entorpecentes e dinheiro em espécie.
No total, foram apreendidos aproximadamente 77 gramas de maconha e 14,7 gramas de cocaína, todas já embaladas para comercialização. Além disso, os policiais encontraram R$ 606,00 em espécie e um aparelho celular, que, segundo a denúncia, era utilizado como meio de contato com usuários.
Uma motocicleta, modelo Honda CG Titan 150, também foi apreendida por suspeita de ser utilizada nas entregas das drogas.
O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e, juntamente com os entorpecentes, o dinheiro, o veículo e os demais materiais apreendidos, foi encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!