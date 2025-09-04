Pessoas em situação de rua são acolhidas no Centro Pop Dom Moacir Grechi

Publicada em 04/09/2025 às 16h40
Com o objetivo de viabilizar o acesso de pessoas em situação de rua ao sistema de Justiça, o Centro Pop Dom Moacir Grechi realizou, nesta quinta-feira (4), o Mutirão de Atendimento à População em Situação de Rua (PopRuaJud), coordenado pelo Tribunal de Justiça Estadual e parceria com diversos órgãos.
O PopRuaJud segue a Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ 425/2022, de institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. Estão previstos, além dos mutirões, ações de capacitação e de efetivação do acesso ao sistema de Justiça.
O objetivo da ação social é prestar assistência à população em situação de rua atendimento prioritário e sem burocracia nos tribunais brasileiros, possibilitando o acesso à Justiça de modo célere, simplificado e efetivo.
“Nós agradecemos à Prefeitura e todos os órgão envolvidos nesse trabalho. É importante que o poder público chegue, pois nós precisamos de conhecimento, de auxílio. Olhem para nós com olhar de amor, de carinho, não só de forma profissional, nós precisamos de humanidade, de empatia. O serviço do Centro Pop é importantíssimo na nossa vida. Obrigado”, disse o usuário do serviço, Antônio Batista.
“O PopRuaJud é um mutirão feito com vários parceiros para atendimento à população em situação de rua. O PopRuaJud é um programa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinou que se realize essa operação periodicamente em todos os estados do país para atender a população em situação de rua. O Pop Rua é a expressão do trabalho social do Poder Judiciário”, disse a juíza do Tribunal de Justiça de Rondônia, Márcia Masioli Morais.
“O Mutirão PopRuaJud acontece no Centro Pop por sermos referência em Porto Velho no serviço com pessoas em situação de rua. O objetivo da ação é mostrar a importância da pessoa ter seus documentos para se identificar, o que lhe permite ter acesso aos seus direitos, e assim exerça sua cidadania”, disse a coordenadora do Centro, Maria do Socorro Leite Ferreira.
Participaram da ação, o Tribunal de Justiça/RO, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público de Rondônia, Governo do Estado de Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).
Os serviços oferecidos na ação: atendimento da Justiça Federal, da Justiça Rápida do Tribunal de Justiça de Rondônia, atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública Estadual; 2ª via do CPF, 2ª via de Certidão de Nascimento e Casamento, emissão do passe livre intermunicipal, orientação sobre Carteira de Trabalho Digital e auxílio na criação/recuperação da conta Gov.br, elaboração de currículos e orientação profissional, com foco na inserção no mercado de trabalho.
O Centro Pop da capital fica localizado na rua Joaquim Nabuco, nº 2874, bairro São Cristóvão.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!