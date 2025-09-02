Pedro Fernandes participa da 3ª Cavalgada da AGROBEM em Campo Novo de Rondônia em prol do Hospital de Amor

Publicada em 02/09/2025 às 08h10
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou neste sábado da 3ª Cavalgada da AGROBEM, em Campo Novo de Rondônia, atendendo ao convite de seu irmão Vanderlei Fernandes. O evento reuniu cavaleiros, famílias e visitantes em uma celebração cultural marcada pela solidariedade, já que toda a mobilização teve como objetivo apoiar o Hospital de Amor, instituição referência no tratamento oncológico que atende milhares de pacientes de Rondônia e de todo o país.
Pedro Fernandes ressaltou que participar da cavalgada vai além de um ato cultural, pois reafirma o papel do mandato parlamentar em dar visibilidade e apoio a causas sociais que salvam vidas. Ele afirmou que é uma alegria estar presente em um evento que mostra a força da comunidade e o quanto a solidariedade pode transformar realidades. O parlamentar destacou que o Hospital de Amor é uma referência que merece apoio permanente e reforçou seu compromisso em fortalecer parcerias e buscar recursos que garantam a continuidade do atendimento às famílias rondonienses.
A cavalgada contou com a participação de centenas de pessoas, demonstrando como a união da comunidade pode gerar resultados concretos para a saúde pública. Pedro Fernandes lembrou que seu mandato tem buscado constantemente apoiar iniciativas que unem cultura, economia e responsabilidade social, atendendo às necessidades da população e contribuindo para o desenvolvimento regional.
Ele parabenizou a AGROBEM, os organizadores e todos os participantes pela mobilização em prol de uma causa tão importante, e concluiu afirmando que o compromisso do mandato é trabalhar para que eventos como esse recebam apoio, sejam ampliados e alcancem cada vez mais pessoas.
A 3ª Cavalgada da AGROBEM foi mais que uma celebração cultural. Foi a prova de que quando comunidade, lideranças e poder público caminham juntos, é possível gerar impacto positivo e renovar a esperança de quem precisa.
