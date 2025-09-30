Pedido do vereador Pedro Geovar garante melhorias na malha viária do bairro Roque

Publicada em 30/09/2025 às 08h10
A atuação do vereador Pedro Geovar (PP) resultou em mais uma conquista para a população de Porto Velho. O Pedido de Providência nº 304/2025, de autoria do parlamentar, foi atendido pela Prefeitura, garantindo obras de manutenção viária no bairro Roque.
O trecho contemplado fica na Avenida Rio de Janeiro, subesquina com a Rua Brasília, em frente à Escola Dionísia Queiroz – Extensão III. O local apresentava condições críticas, com buracos que geravam riscos de acidentes e dificultavam a mobilidade de motoristas, pedestres e, principalmente, estudantes nos horários de entrada e saída da escola.
Com a execução dos serviços de tapa-buracos e recapeamento asfáltico, a comunidade escolar e os moradores da região passam a contar com mais segurança, conforto e melhor trafegabilidade.
Pedro Geovar destacou que o resultado é fruto de seu compromisso em ouvir as demandas da população e cobrar soluções junto ao Executivo. “Nosso papel é estar perto das comunidades, identificar os problemas e buscar respostas rápidas. A melhoria dessa via é uma vitória para os moradores e, principalmente, para os alunos e pais da Escola Dionísia Queiroz”, afirmou o vereador.
Além de atender a uma demanda antiga, a medida reforça a importância da atuação parlamentar na garantia de direitos básicos e no fortalecimento da infraestrutura urbana em Porto Velho.
