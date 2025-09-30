PC deflagra operação para prender acusados de homicídio em Vilhena

Publicada em 30/09/2025 às 14h10
Nesta terça-feira (30), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, deflagrou a Operação “Cérbero”, que resultou no cumprimento de mandados de busca e na prisão preventiva de quatro investigados. Entre os alvos, está um servidor público estadual, policial penal, apontado como responsável por fornecer arma de fogo utilizada na execução de crimes graves, incluindo homicídio.
As investigações apuram o envolvimento dos suspeitos em um homicídio ocorrido em 13 de outubro de 2023, no município de Vilhena. Conforme apurado, o crime estaria vinculado a disputas entre organizações criminosas. O caso guarda relação com uma pistola Taurus, calibre 9mm, registrada em nome do policial penal V.T.R., apreendida em poder de M.F.S. no dia 30 de dezembro de 2023. De acordo com as apurações, a arma teria sido comercializada por R$ 10 mil e repassada a executores do homicídio.
As provas reunidas no inquérito reforçam a participação dos investigados. O policial penal, também responde por comércio ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa. Ele foi preso preventivamente nesta manhã, juntamente com os demais suspeitos, permanecendo todos à disposição da Justiça.
A operação recebeu o nome de “Cérbero”, em referência ao guardião mitológico do submundo. A denominação simboliza a postura de quem, ao invés de proteger a sociedade, teria se voltado a interesses ilícitos.
