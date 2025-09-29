Partido Republicanos fortalecido para Eleições 2026, Máximo e Mosquini entre os futuros filiados, ex-prefeito Hildon Chaves formata parceria em Cacoal

Publicada em 29/09/2025 às 14h00
Republicanos – O partido comandado no Estado presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano, provavelmente terá uma das nominatas mais fortes às eleições de outubro do próximo ano. Hoje tem o prefeito-reeleito de Vilhena com 74,43% dos votos válidos como nome forte para a sucessão estadual e outras lideranças regionais, que estariam com “um pé no partido”. Dois deles deputados federais estão na lista de futuros filiados ao Republicanos. Um deles Lúcio Mosquini, que presidiu o MDB até recentemente, que deverá disputar a reeleição com chances reais de sucesso. O segundo, o federal mais bem votado em 2022, Fernando Máximo, eleito pelo UB, mas que deverá se filiar ao Republicanos. Mosquini chegou a ensaiar uma pré-candidatura a governador, mas a opção segura é a reeleição. Estaria esperando somente a Janela Partidária (20 de julho a 5 de agosto), quando poderá mudar de partido sem a possibilidade de cometer infidelidade partidária e perder o mandato.
Republicanos II – Já Máximo, que foi secretário de Estado da Saúde na época da pandemia e eleito com a maior votação à Câmara Federal em 2022 (85.596 votos) vem há tempos, costurando a pré-candidatura. Certamente não será pelo UB, pois se considera traído em 2024, quando tinha como certa sua candidatura a prefeito de Porto Velho, mas foi preterido por Mariana Carvalho. Para as eleições gerais do próximo ano, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; dois dos três senadores de cada Estado e do Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas, o projeto político de Máximo é de concorrer à sucessão estadual. Provavelmente será pelo Republicanos. Recentemente ele esteve mantendo contato com o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), que também tem como objetivo disputar o Governo do Estado. Difícil é um dos dois aceitar ser vice...
Podemos – Também não estaria descartada uma parceria de Máximo com o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, presidente regional do Podemos. O deputado, foi “queimado” pelo seu partido na sucessão municipal na Capital em 2024, porque seria o candidato natural do partido à sucessão municipal. Mesmo sendo filiado ao União Brasil trabalhou diuturnamente para Leo Moraes, que acabou vencendo uma eleição, que tinha a ex-deputada federal Mariana Carvalho (UB) como vitoriosa, inclusive com enormes chances de se eleger no primeiro turno. Mariana venceu com facilidades o primeiro turno (44,53% dos votos válidos contra 25,65%), mas no segundo, de forma surpreendente Leo Moraes virou o jogo, obteve uma vitória histórica, e conseguiu se eleger com 56.18% contra 43,82% dos votos de Mariana. A vitória foi considerada das mais expressivas, porque Leo não conseguiu eleger nenhum dos 23 vereadores. Máximo estaria entre o Podemos e o Republicanos.
Parceria – O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, presidente regional do PSDB também está trabalhando nos bastidores. Ele é pré-candidato a governador e já esteve com o prefeito Adailton Fúria, que já provou que é bom de voto para uma composição visando as Eleições 2026. Fúria sinaliza, após a sua reeleição em Cacoal, que é pré-candidato a governador. Já conversou coo o deputado Máximo e também com Hildon. Já abordamos o assunto, mas como tem fundamento, vale a pena relembrá-lo. Existem muitas chances de Fúria fechar acordo Máximos, mas principalmente com Chaves. A esposa de Fúria, Joliane, que foi a sexta mais bem votada (24.483 votos) em 2022, a deputada federal, sendo candidata a vice de Chaves. Fúria cumpriria o mandato e Joliane ocuparia uma secretaria de Estado. Os bastidores da política estão a cada dia mais inflamados em Rondônia.
Abusos – Um servidor público (comissionado) da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), de Porto Velho, foi flagrado utilizando veículo oficial para comprar drogas em uma boca de fumo. Foi exonerado pelo prefeito Leo Moraes (Podemos). A utilização de veículos oficiais para atividades particulares é uma situação, que ocorre em todos os órgãos públicos, infelizmente. Na Assembleia Legislativa (Ale), o presidente Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), já plotou alguns veículos, mas deveria utilizá-los em toda a frota, menos os de uso exclusivo de os deputados, por questões de segurança. A identificação dos veículos públicos, seja federal, estadual ou municipal é de respeito para com a população. É uma questão de coerência e responsabilidade, porque ocorrem com regularidades denúncias de veículos públicos sendo utilizados de forma ilegal, por servidores irresponsáveis em supermercados, academias, restaurantes; levar crianças às escolas, animais (cães e gatos) em pet shop, transportar parentes. Um absurdo que precisa acabar...
A partir de quarta-feira (1º) O Instituto Phoenix, do experiente Juvenil Coelho, que estará completando 40 anos em breve iniciará uma rodada de pesquisas relacionadas as Eleições 2026. Na primeira quinzena de outubro teremos o resultado que será divulgado pelo Phoenix +++ Com a vitória sobre o Corinthians (1x2) em São Paulo, o Flamengo somou mais três pontos e lidera o Brasileirão com folgas sobre o segundo colocado, o Cruzeiro, com 4 pontos a mais e um jogo a menos. O Palmeiras perdeu para o Bahia (1x0) e está a cada rodada mais distante do líder, Flamengo +++ Porto Velho estará comemorando 111 anos de fundação na quinta-feira (2). O prefeito Leo Moraes (Podemos) e equipe prepararam programação especial, inclusive um bolo de 111 metros que será servido à população +++ Não é mal agouro, mas não é um risco muito grande de contaminação em razão do tamanho do bolo e tempo necessário par a prepará-lo? Afinal de contas a previsão é de o bolo servir a mais de 30 mil pessoas +++ Provavelmente já na próxima semana teremos um novo secretário geral na Assembleia Legislativa (Ale). O nome é aguardado com expectativa, mas vamos divulgar somente as iniciais: R G. S...
