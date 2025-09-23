Nova brinquedoteca do Hospital Infantil Cosme e Damião promove espaço de diversão durante a internação hospitalar

Publicada em 23/09/2025 às 10h39
Um espaço de cores, risos e imaginação voltou a fazer parte da rotina dos pacientes do Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), em Porto Velho. A brinquedoteca da unidade, que ganhou o slogan “Brincar também cura”, foi reinaugurada no final de agosto (29) e já se tornou um dos ambientes mais queridos pelas crianças e familiares que passam pelo período de internação.
O local foi totalmente reorganizado e recebeu novos brinquedos com o apoio da sociedade civil e, agora passa a ser um complemento no cuidado à saúde, ao proporcionar momentos lúdicos e de alegria e em meio aos desafios do tratamento.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, oferecer esse espaço é uma forma de cuidar também da saúde emocional das crianças e de suas famílias.
A diretora do HICD, Fransciane de Souza Santana reforça a importância da restauração do espaço. “A brinquedoteca é um lugar onde conseguimos aliar tratamento médico e lazer, oferecendo às crianças momentos lúdicos que fortalecem não apenas o corpo, mas também o emocional, contribuindo para um restabelecimento mais atenuado”, afirmou.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, também destacou o valor do espaço. “Cuidar da saúde dos pequenos exige dedicação e sensibilidade. Por isso, ver a alegria dos pequenos, acompanhada de uma programação diversificada dentro da unidade é motivo de orgulho. Esse ambiente soma-se às terapias médicas e transforma a
Os eventos têm o objetivo de promover a integração e proporcionar momentos de aprendizado.
experiência hospitalar”, enfatizou.
PROGRAMAÇÃO HICD
Diversas ações foram realizadas ao longo da semana na unidade, envolvendo servidores, familiares e crianças internadas em experiências educativas e acolhedoras. Entre elas, destacam-se:
Dia de Conscientização à Quedas, com a proposta “Divertida Mente”, que combina orientação com atividades lúdicas;
Visita guiada dos cães do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), que encantou os pequenos e proporcionou interação com os animais treinados;
Atividades do Setembro Amarelo, voltadas também para servidores, reforçando o cuidado com a saúde mental da equipe;
Treinamentos, aos servidores, para aperfeiçoamento da gestão de recursos públicos;
Oficinas de capacitação, que qualificam os profissionais de saúde para o exercício de suas funções.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!