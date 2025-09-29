Netanyahu pede desculpas ao Qatar por ataque a Doha

Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 29/09/2025 às 15h42
Publicada em 29/09/2025 às 15h42
O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, pediu desculpas hoje ao líder do Catar pelo ataque de Israel em Doha. Ligação telefônica foi direto da Casa Branca, disse uma fonte próxima à Reuters.
Ligação durante reunião com presidente dos EUA, Donald Trump: Netanyahu ligou para o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, diretamente da Casa Branca, em Washington.
Uma equipe técnica do Qatar também está na Casa Branca. Informação é de uma outra fonte informada sobre as conversas, conforme a agência Reuters.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!