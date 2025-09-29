Mulheres que Plantam o Futuro reúne centenas de produtoras em Cacoal

Publicada em 29/09/2025 às 14h47
Encontro especial realizado pelo Sebrae em Rondônia e Emater celebrou o protagonismo feminino no campo, com palestras, talk show e conteúdos sobre saúde, previdência e crédito rural
No último dia 25 de setembro de 2025, o auditório do Catuaí Hotel, em Cacoal/RO, foi tomado por energia, conhecimento e inspiração durante o Encontro Especial: Mulheres que Plantam o Futuro.
O evento reuniu aproximadamente 170 mulheres do campo vindas de Cacoal, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, Espigão D’Oeste, São Felipe e Primavera de Rondônia, todas unidas pelo desejo de fortalecer o protagonismo feminino no meio rural.
Ao longo de todo o dia, as participantes tiveram acesso a palestras, talk show com produtoras de referência, conteúdos sobre saúde, previdência, crédito rural e, sobretudo, a um espaço de valorização, acolhimento e fortalecimento da mulher rural.
A iniciativa foi uma realização conjunta do Sebrae em Rondônia e da Emater, com o patrocínio da Cooperativa de Crédito Sicoob Credip. Graças a essa união, foi possível oferecer uma programação diversificada que impactou profundamente as produtoras rurais presentes.
Para Thuylla Gomes Ribeiro, gerente da Unidade Regional do Sebrae em Cacoal, o encontro foi mais do que informação:
“O evento Mulheres do Campo entregou conhecimento e uma experiência de acolhimento a produtoras rurais que têm uma rotina árdua e intensa. A parceria com a Emater foi crucial, pois trouxe mulheres de várias cidades, além do patrocínio do Sicoob, que sempre apoia os eventos do Sebrae. Além de falarmos sobre autocuidado e saúde, ainda trouxemos exemplos reais de mulheres do campo que inspiraram as espectadoras.”
Segundo Cíntia Nunes Salvador, analista de Negócios do Sebrae Cacoal, o encontro atingiu seu objetivo principal:
“O evento foi um verdadeiro sucesso. Ao ouvir os relatos das participantes, percebo que conseguimos cumprir nosso propósito: fortalecer e dar ainda mais visibilidade ao protagonismo das mulheres no meio rural.”
Mais do que um encontro, o Mulheres que Plantam o Futuro reafirmou o papel fundamental da mulher rural como protagonista do desenvolvimento econômico e social.
Ao promover inclusão, autonomia e novas oportunidades de empreendedorismo no campo, a iniciativa se conecta diretamente à missão do Sebrae: estimular a competitividade, o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e a valorização da mulher rural em Rondônia.
O Sebrae e a Emater agradecem a todos os parceiros, em especial ao Sicoob Credip, e às mulheres que participaram deste momento tão especial. A força que nasce no campo segue inspirando um futuro mais justo, inclusivo e sustentável para todos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!