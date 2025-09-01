Marcos Rogério critica Bolsonaro em relação à postura com militantes após eleições de 2022

Publicada em 01/09/2025 às 10h08
Porto Velho, RO – O senador Marcos Rogério (PL) concedeu entrevista ao jornalista Robson Oliveira, no podcast Resenha Política, produzido em parceria exclusiva com o jornal Rondônia Dinâmica. A íntegra da conversa será exibida nesta terça-feira, 2, mas algumas declarações já chamam atenção pelo conteúdo político e pelo tom direto.
Ao ser questionado sobre as acusações de que Jair Bolsonaro teria tentado um golpe, Rogério descartou a hipótese. “Não. Tentar dar o golpe, não. Essa tese de golpe, pra mim, era uma tese inexistente”, afirmou. O senador reconheceu falhas na condução do processo eleitoral e no relacionamento com apoiadores após a votação. “Com aquele pessoal que estava nas manifestações, eu acho que houve erro. Tinha que ter falado, tinha que ter vindo a público, dado uma palavra a toda aquela militância”, destacou.
Em outro momento da entrevista, Rogério relatou conversas recentes com Bolsonaro. Segundo ele, o ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, pediu que reavaliasse os planos para 2026. “Novamente ele faz um gesto, e foi um apelo que ele me fez. Depois dele escrever na minha camisa, ele conversou comigo, me fez um apelo que se o cenário permanecesse como está hoje, essa situação conturbada de Supremo Tribunal Federal mandando prender a toda hora aliados — o próprio presidente Bolsonaro hoje está preso domiciliarmente — que eu reavaliasse, de repente, a possibilidade de ser candidato ao Senado Federal”, declarou.
A entrevista completa com Marcos Rogério estará disponível nesta terça-feira, 2 de setembro, no Resenha Política, apresentado por Robson Oliveira.
