Mais de 600 novas vagas de emprego movimentam o mercado de trabalho em Rondônia

Publicada em 16/09/2025 às 10h19
Mais de 600 novas oportunidades de trabalho estão sendo oferecidas pelo governo de Rondônia, nesta semana em 14 municípios, impulsionando a economia local e ampliando o acesso dos trabalhadores ao mercado formal. Essas oportunidades são disponibilizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine).
As vagas contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e administrativos. Ji-Paraná lidera o ranking com 170 vagas; seguida por Porto Velho (139); Cacoal (116); e Rolim de Moura (76). Entre as áreas com maior demanda estão a construção civil, comércio, serviços e indústria.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa integra as políticas públicas do governo para promover a geração de renda e reduzir o desemprego. “Trabalhamos para ampliar cada vez mais as oportunidades para os rondonienses. Estamos investindo em capacitação e parcerias com empresas para garantir um mercado de trabalho mais sólido”, salientou.
DESTAQUES REGIONAIS
Entre as ocupações com maior número de vagas no estado, estão: pedreiros, serventes de obras, vendedor, eletricista e atendente. Em Ji-Paraná, por exemplo, há 10 vagas para pedreiro e 9 para vendedor de comércio varejista. Já em Porto Velho, o destaque é para vendedor de comércio varejista, com 36 vagas disponíveis.
Segundo o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, as ações são voltadas não apenas para preencher vagas, mas para qualificar a mão de obra local. “Oferecemos suporte completo para empresas e trabalhadores e estamos alinhando cursos e capacitações para atender às demandas do mercado”, explicou.
DISPONIBILIDADE DE VAGAS
As oportunidades são disponibilizadas por empresas parceiras registradas no Sine em cada município. A inscrição para as vagas deve ser realizada exclusivamente através do site ou do aplicativo da plataforma do governo de Rondônia, com atendimento e suporte oferecidos pelo Sine Estadual.
Entre os cargos disponíveis, estão:
Vendedor de Comércio Varejista – (36 vagas)
Eletricista – (26 vagas)
Alimentador de Linha de Produção – (21 vagas)
Garçom – (10 vagas)
Servente de Obras – (10 vagas)
Motorista de Caminhão – (9 vagas)
