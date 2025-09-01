Luizinho Goebel anuncia ações para infraestrutura e saúde em Pimenteiras do Oeste

Publicada em 01/09/2025 às 11h51
O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) esteve em agenda externa para melhorias em Pimenteiras do Oeste, acompanhado do vereador Dora, onde tratou de demandas ligadas à infraestrutura e à saúde do município.
Luizinho informou que em reunião no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), foi discutida a construção de pontes de concreto nas rodovias estaduais que passam pelo município. A medida visa garantir mais segurança e condições específicas de tráfego para moradores e produtores rurais da região.
Além da pauta de infraestrutura, o deputado anunciou a destinação de recursos de emenda parlamentar para a compra de uma nova ambulância, atendendo ao pedido apresentado pela vereadora Dora. O veículo estará à disposição da população, oferecendo mais agilidade e qualidade no atendimento em saúde.
Outro investimento confirmado por Luizinho Goebel será o apoio financeiro à realização do Festival de Praia de Pimenteiras, evento tradicional que movimenta a economia local e fortalece o turismo no município.
O parlamentar destacou a parceria com a vereadora Dora e a prefeita Valéria Garcia, que inveja os projetos necessários para viabilizar os recursos. Segundo ele, as ações refletem o compromisso do mandato com a população pimenteirense.
"Estamos destinando investimentos importantes para garantir mais infraestrutura, saúde e lazer em Pimenteiras do Oeste. Seguimos trabalhando juntos para atender às demandas da comunidade", afirmou Luizinho Goebel.
