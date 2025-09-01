Laerte Gomes solicita ao DER construção de rotatória no cruzamento da Estrada Rei Davi com a Rodovia 133

Publicada em 01/09/2025 às 13h50
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) encaminhou requerimento ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER), solicitando providências administrativas e operacionais necessárias para a construção de uma rotatória no cruzamento da Estrada Rei Davi com a Rodovia 133, conhecida como Estrada do Calcário, na região de Espigão D’Oeste.
A proposta, segundo o parlamentar, atende reivindicação apresentada pela vereadora Nadja Lagares, da Câmara Municipal de Espigão D’Oeste. A parlamentar destacou a necessidade urgente de se garantir maior segurança no tráfego de veículos e pedestres, especialmente no período noturno, quando o risco de acidentes aumenta consideravelmente.
Em sua justificativa, Laerte Gomes reforçou que as rotatórias são dispositivos eficazes de controle de tráfego, proporcionando melhor organização no trânsito e contribuindo para a redução do número de acidentes. “Esse dispositivo é crucial para garantir velocidades mais baixas e mais segurança para todos que trafegam pela região”, enfatizou o deputado.
