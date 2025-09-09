Laerte Gomes entrega máquinas recolhedoras de café para associações de Nova Brasilândia

Publicada em 09/09/2025 às 08h10
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) esteve neste final de semana em Nova Brasilândia D’Oeste, onde realizou a entrega de duas máquinas recolhedoras de café para as associações Asprolino e Asprung. Os equipamentos foram adquiridos por meio de ação do parlamentar em parceria com a vereadora Ana Paula Cappelli, atendendo a pedidos das lideranças locais e produtores rurais.
As entregas aconteceram na Linha 21 Norte (Foto: Assessoria parlamentar)
As entregas aconteceram na Linha 21 Norte. Pela manhã, a comunidade se reuniu no km 18, na sede da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Nova Geração (Asprung), e no período da tarde a entrega foi realizada na residência do senhor José Pego, no km 05, onde a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha 118 km. 05, Lado Norte (Asprolino) foi contemplada. O momento contou com a presença de produtores, lideranças e comunidade em geral, encerrando com um almoço e churrasco de confraternização.
De acordo com o deputado Laerte Gomes, o investimento é um reconhecimento à importância da agricultura para a economia regional. “A riqueza de Rondônia vem do campo, e nosso compromisso é apoiar o agricultor que trabalha todos os dias para manter a produção e o sustento das famílias”, destacou o parlamentar.
A vereadora Ana Paula Cappelli, grande parceira da iniciativa, reforçou seu compromisso em ouvir as demandas da população rural e buscar soluções concretas junto ao deputado.
“É gratificante ver que as nossas associações estão sendo fortalecidas, recebendo equipamentos que realmente vão facilitar o trabalho do produtor rural”, afirmou.
A ação representa mais do que a entrega de implementos agrícolas: simboliza o apoio e respeito ao trabalho de homens e mulheres do campo, que sustentam a economia de Nova Brasilândia D’Oeste e de todo o Estado.
R$ 5 milhões só em 2025
Concluindo a agenda em Nova Brasilândia, o deputado Laerte esteve no gabinete do prefeito Ginão, para um café da manhã junto com a equipe do prefeito, secretários, da amiga Maria Rezende, lideranças e da vereadora Ana Paula Cappelli, onde anunciou recursos para a aquisição de mais implementos agrícolas para atender associações rurais, em parceria com a Prefeitura Municipal.
"Também confirmamos mais de R$ 1 milhão para outros setores do município e mais recursos para o setor da Educação, atendendo indicação da vereadora Ana Paula, junto com a Maria Rezende e o prefeito Ginão. Só em 2025, temos orgulho de já termos investido R$ 5 milhões dentro de Nova Brasilândia. Nossos agradecimentos ao governador Cel. Marcos Rocha, um gestor municipalista que nos ajuda a trabalhar pelo nosso povo”, disse Laerte.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!