Laerte Gomes cobra agilidade em convênio para recuperação de asfalto em Ji-Paraná

Parlamentar reforçou que a medida é urgente, já que o problema vem causando sérios transtornos para a população local (Foto: Assessoria parlamentar)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) esteve reunido, nesta semana, com o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, para cobrar agilidade na execução do convênio firmado entre o governo do estado e a Prefeitura de Ji-Paraná. O acordo, no valor de aproximadamente R$ 11 milhões, prevê a recuperação do asfalto que está sendo danificado pelas obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário na cidade.
Segundo o parlamentar, embora a responsabilidade pela recuperação seja do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), conforme convênio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com o governo federal, o órgão enfrenta dificuldades para assumir mais essa demanda, devido às inúmeras frentes de trabalho em andamento nas rodovias estaduais.
"Diante dessa situação, fizemos a indicação ao prefeito Affonso Cândido, e em reunião com o governador Coronel Marcos Rocha, ficou definido o convênio para que a Prefeitura possa executar a obra. O convênio já está aprovado, aguardando apenas orçamento para o compromisso e pagamento à Prefeitura de Ji-Paraná para que a administração municipal possa contratar uma empresa responsável para a execução das obras", explicou o deputado.
Laerte Gomes reforçou que a medida é urgente, já que o problema vem causando sérios transtornos para a população de Ji-Paraná. “Fizemos a cobrança para que o convênio tenha agilidade e, com isso, o asfalto seja recuperado o mais rapidamente possível, suportando o sofrimento da nossa população jiparanaense”, concluiu.
