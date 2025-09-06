Jovens aprendem mais sobre meio ambiente, povos indígenas e a importância da preservação da Amazônia

Publicada em 06/09/2025 às 10h04
Conhecer mais sobre povos indígenas e entender que a educação ambiental é responsabilidade de todos: esse foi o grande aprendizado da jovem Eyshila Souza, de 14 anos, ao visitar a exposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), durante o evento em alusão ao Dia da Amazônia, realizado no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), nesta sexta-feira (5).
Eyshila e as amigas, da rede estadual de ensino, visitaram a exposição durante a manhã. “Estou achando muito importante para nós da região Norte conhecermos mais a nossa região e sobre o maior bioma do mundo, e também conhecer mais sobre nossos povos indígenas”, contou Eyshila.
Evento em alusão ao Dia da Amazônia, foi realizado no Censipam, nesta sexta-feira (5)
Por trás deste encantamento e aprendizado está o trabalho de educação ambiental realizado pela Sema. Presente no evento do Censipam, a educadora ambiental Iara Umbelino explica o dever fundamental de estar em contato direto com jovens para que entendam que pequenas atividades do dia a dia ajudam a preservar o meio ambiente
“Nossa missão é trazer educação ambiental, com exposição de materiais recicláveis e sustentáveis. Nossa intenção é mostrar que é possível, sim, repensar sobre os nossos hábitos e transformar resíduos em arte, valorizar a floresta, que é vida, cultura e futuro. Que a gente possa inspirar e conscientizar as pessoas em defesa do meio ambiente”, destacou a educadora.
Luciene Kaxinawá esteve junto ao povo Karitiana e reforçou a importância do estande de artesanato indígena no evento.
Para além da reciclagem, o evento realizado pelo Censipam deu destaque aos povos indígenas e ribeirinhos de Rondônia e Acre. Luciene Kaxinawá, representante do povo Huni Kuin, do Acre, e da Superintendência Estadual do Indígena (SI), esteve junto ao povo Karitiana e reforçou a importância do estande de artesanato indígena no evento. “Falar da Amazônia sem os povos indígenas, é falar de uma Amazônia incompleta”.
Segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), o Dia da Amazônia, comemorado neste 5 de setembro, reforça o papel fundamental do maior bioma do mundo para a preservação de espécies, sustentabilidade e qualidade de vida da população. A Prefeitura de Porto Velho permanecerá inserida em debates e trabalha para proteger a maior floresta tropical do mundo.
