Jovem é morto com vários tiros em Presidente Médici

Publicada em 16/09/2025 às 08h30
Um jovem identificado como Amauri morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (15), em Presidente Médici. O crime ocorreu por volta das 3h40, na Avenida Amazonas.
Segundo relatos colhidos pela polícia, a vítima estava em frente à residência de um amigo quando foi surpreendida pelos disparos. Logo após ser alvejado, Amauri conseguiu retornar até a varanda da casa, onde recebeu os primeiros socorros de uma testemunha. Uma equipe de atendimento pré-hospitalar chegou ao local e realizou procedimentos de emergência, conduzindo o jovem ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos.
Durante os trabalhos no local, a Polícia Militar localizou uma motocicleta Honda Titan Fan 125 e dois aparelhos celulares, que foram apreendidos e entregues à Delegacia de Polícia Civil. A Perícia Técnica também compareceu e realizou os levantamentos necessários.
Enquanto a ocorrência era registrada, a Central de Operações recebeu outra denúncia de disparos contra a residência da vítima, situada na Avenida Ji-Paraná.
