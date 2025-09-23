Ji-Paraná amplia inclusão com entrega de equipamentos de locomoção
Por ASSESSORIA
Publicada em 23/09/2025 às 08h37
Mais de 100 meios auxiliares de locomoção chegaram ao município em agosto, fruto da parceria entre a Prefeitura e o Governo de Rondônia.

Cadeiras de rodas simples e motorizadas

Cadeiras de banho e andadores

Atendimento gratuito com avaliação profissional

Esses equipamentos garantem acessibilidade, autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

As solicitações devem ser feitas no CER III, mediante laudo e documentação.

Porque inclusão, dignidade e respeito são compromissos que a gente leva a sério.

