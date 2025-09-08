Israel promete tempestade de furacão sobre Cidade de Gaza e derruba novo arranha-céu pelo 4º seguido

Publicada em 08/09/2025 às 11h27
Israel derrubou nesta segunda-feira (8) um arranha-céu de 12 andares no centro da Cidade de Gaza, o 4º prédio do tipo destruído pelo 4º dia seguido na Faixa de Gaza. O bombardeio ocorreu após o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ter prometido que "uma enorme tempestade de furacão" atingiria a cidade hoje.
O prédio era conhecido como Al-Roya 2, onde dezenas de famílias deslocadas pela guerra estavam abrigadas. O Exército israelense confirmou o bombardeio, ocorrido três horas após ter ordenado a evacuação do edifício e de centenas de tendas na área ao redor do local.
"Hoje uma enorme tempestade de furacão atingirá os céus da cidade de Gaza, e os telhados das torres do terror tremerão. Este é o último aviso para os assassinos e estupradores do Hamas em Gaza e nos hotéis de luxo no exterior: libertem os reféns e depõem as armas — ou Gaza será destruída e vocês serão aniquilados. Israel continua conforme planejado — e se prepara para expandir a operação para derrotar Gaza", afirmou Katz.
Em comunicado, o Exército israelense disse que terroristas do Hamas que haviam “instalado meios de coleta de inteligência” e dispositivos explosivos estavam operando perto do prédio e “o usaram durante toda a guerra para planejar e promover ataques terroristas contra as forças das IDF.”
Mais cedo, Israel havia afirmado que intensificaria os ataques aéreos contra Gaza nesta segunda-feira em um “furacão poderoso”, servindo como último aviso ao Hamas de que destruirá o enclave, a menos que os combatentes aceitem a exigência de libertar todos os reféns e se render.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!