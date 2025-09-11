Inscrições abertas para mestrado em Agroecossistemas Amazônicos na UNIR em Rolim de Moura

Publicada em 11/09/2025 às 09h04
O Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas Amazônicos (PPGAA), da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus Rolim de Moura, publicou o edital (acesse aqui) do processo seletivo para ingresso no mestrado em 2026.
São ofertadas 18 vagas gratuitas, destinadas a graduados em cursos das áreas de Ciências Agrárias e Meio Ambiente reconhecidos pelo MEC. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 9 e 30 de setembro de 2025, exclusivamente pelo sistema SIGAA/UNIR (acesse aqui).
O curso oferece duas linhas de pesquisa. A primeira delas, intitulada “Relação solo-planta na Amazônia”, abrange estudos sobre a interação entre solo, planta e atmosfera com ecossistemas naturais e aqueles alterados pela produção agropecuária na Amazônia; manutenção da qualidade do solo, água e de sua biodiversidade, além de estudos sobre as interações ecológicas em agroecossistemas amazônicos.
Enquanto a segunda linha de pesquisa, “Sistemas integrados de produção sustentável”, reúne pesquisas voltadas à biodiversidade, ao desenvolvimento sustentável e à conservação dos agroecossistemas amazônicos.
Das 18 vagas disponíveis, 14 são de ampla concorrência e 4 são destinadas às ações afirmativas, que contemplam pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e/ou com deficiência.
A seleção será composta por prova escrita (eliminatória), avaliação e defesa oral da carta de intenção (classificatória) e avaliação de títulos (classificatória).
Todas as informações referentes ao processo seletivo, bem como etapas e os resultados de cada fase serão divulgados no site www.ppgaa.unir.br.
