Indignado, deputado do PT aciona Coronel Chrisóstomo por manipulação de imagem e veiculação de vídeo falso

Porto Velho, RO – O líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias (RJ), protocolou na última quinta-feira (18) uma representação contra o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO). O parlamentar acusa o colega de ter publicado em suas redes sociais um vídeo manipulado com uso de inteligência artificial, no qual aparece com o rosto distorcido para simular choro.
O material foi divulgado por Chrisóstomo logo após a aprovação, em plenário, da urgência do projeto de anistia a condenados pelos atos golpistas de 2022. No vídeo original, Lindbergh protestava contra a decisão da Câmara. “Isso não é pacificação, isso é uma rendição da Câmara”, afirmou na ocasião.
Na versão adulterada, entretanto, o petista aparece “chorando”, acompanhado da legenda: “Já começaram com a choradeira. Pode chorar esquerda, o choro é livre! Anistia já”.
Na representação, o deputado do PT argumenta que a conduta do colega ultrapassa os limites da crítica política e pode configurar quebra de decoro e até crime de injúria. O documento pede que o caso seja encaminhado ao Conselho de Ética e que a Casa estabeleça parâmetros claros para o uso de inteligência artificial por parlamentares.
“O uso de ferramentas de inteligência artificial para manipulação dessa natureza aproxima-se do que se convencionou chamar de deepfake”, escreveu Lindbergh. “Se não houver resposta institucional firme, a Câmara corre o risco de se transformar em palco de desinformação fabricada por deepfakes, corroendo a confiança da sociedade.”
O parlamentar ainda citou precedentes, como processos contra André Janones (Avante-MG) e Gilvan da Federal (PL-CE) por postagens ofensivas nas redes, para sustentar que o caso de Chrisóstomo deve seguir o mesmo caminho.
À Folha de S. Paulo, Chrisóstomo disse que não havia sido notificado sobre a representação e, por esse motivo, não se manifestaria.
COMPORTAMENTO REITERADO
Não é a primeira vez que o deputado de Rondônia publica imagens adulteradas e/ou manipuladas para criticar adversários políticos. Conforme registrou o portal Rondônia Dinâmica, em 2 de julho de 2023, Coronel Chrisóstomo utilizou em suas redes uma fotografia oficial do acervo do Supremo Tribunal Federal, alterada digitalmente para retratar o ministro Alexandre de Moraes como ditador.
Coronel Chrisóstomo usa foto adulterada do acervo do STF para tachar Alexandre de Moraes como ditador
A montagem, atribuída originalmente ao fotógrafo Carlos Moura, já havia circulado no Twitter em comparações entre Moraes e Adolf Hitler. Ao compartilhar o material, o parlamentar anexou manchete da Revista Oeste e escreveu em tom alarmista que o país vivia sob uma “ditadura comunista”, reforçando a acusação de perseguição política.
