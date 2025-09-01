Ieda Chaves participa de caminhada pelo fim da violência contra a mulher em Nova Mamoré

Publicada em 01/09/2025 às 13h40
A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou da Caminhada de Conscientização pelo Fim da Violência contra a Mulher, uma ação em alusão à campanha "Agosto Lilás". A iniciativa da Prefeitura de Nova Mamoré, que aconteceu na última sexta-feira (29), teve como objetivo romper o silêncio e reforçar a importância de uma sociedade mais justa, segura e igualitária para todas as mulheres.
A caminhada foi organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semas). A parlamentar agradeceu à administração municipal, representada pelo prefeito Marcélio Brasileiro (PL) e seu vice, Sérgio Bermond (União Brasil), por darem espaço a essa causa tão importante. Ela também destacou o apoio de instituições públicas, privadas e do comércio, que ajudam a levar a mensagem a cada vez mais pessoas.
"Em 2024, o Brasil registrou 1.492 casos de feminicídios e 3.870 tentativas, de acordo com o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A maioria dos crimes foi cometida por companheiros ou ex-companheiros, mostrando que a violência, muitas vezes, vem de dentro do círculo íntimo das mulheres", ressaltou Ieda Chaves.
Como defensora da causa da mulher e mobilizadora de campanhas contra a violência em Rondônia, a deputada reforçou que cada número representa uma vida interrompida. “Por isso, é considerado urgente o fortalecimento de políticas públicas e mecanismos de proteção pelos órgãos de Segurança Pública. As principais vítimas seguem sendo mulheres jovens (18 a 44 anos) e negras, evidenciando como gênero e racismo estruturam essa violência”, complementou
Compromisso fortalecido
Na sede do Poder Executivo local, a parlamentar reiterou seu compromisso com Nova Mamoré. Duas emendas parlamentares de sua autoria, no valor total de R$ 890 mil, estão previstas para a realização da 2ª Olimpíada Indígena e a construção da Casa de Cidadania dos Povos Originários.
Foto: Divulgação
Comentários
Seja o primeiro a comentar!