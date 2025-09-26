Homem é morto com tiros de chumbeira na Vila Nova de Samuel

Publicada em 26/09/2025 às 08h50
No final da noite desta quinta-feira (25), um homem ainda não identificado foi morto a tiros em via pública no distrito de Vila Nova de Samuel, região do município de Candeias do Jamari, distante cerca de 65 km de Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de jornalismo do site Hora1Rondonia, um suspeito teria chegado armado com uma chumbeira e efetuado ao menos três disparos contra a vítima, atingindo-a na região da barriga e da cabeça. O homem não resistiu e faleceu no local.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar, constatou a veracidade da ocorrência, solicitando o apoio da equipe da Perícia Criminal e do rabecão para os procedimentos de praxe. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na capital.
O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida, que busca identificar a vítima, esclarecer a motivação do crime e localizar o autor dos disparos.
