Homem é atacado a pauladas, pedradas e facada por causa de comida

Publicada em 25/09/2025 às 09h15
Um homem ainda não identificado foi duramente agredido no final da manhã desta quarta-feira (24), na região central de Porto Velho.
Testemunhas contaram que o indivíduo teria sido atacado a pauladas, pedradas e com um golpe de faca nas costas durante uma confusão por causa de comida, depois a vítima caiu no cruzamento das Ruas Joaquim Nabuco com Benjamin Constant.
A PM foi acionada e solicitou uma ambulância de resgate para socorrer a vítima que perde muito sangue, e não conseguiu passar mais informações sobre o fato.
