Hidrovias do Madeira, Solimões e Tocantins terceirizadas, redução no preço da coleta do lixo preocupa vereadores, Cassol está inelegível, mas incomoda adversários

Hidrovias – O Governo Federal está terceirizando as hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós, todos localizadas na Amazônia. A medida é no mínimo intrigante, pois o PT do presidente Lula da Silva é radicalmente contra terceirização. A zelosa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, contra toda e qualquer ação humana na Amazônia, nada diz sobre o assunto. As ONGs internacionais e também nacionais, que dão sustentação política e econômica para a ministra estão caladas, mas quando o assunto é o reasfaltamento de cerca de 400km na BR 319, única ligação rodoviária de Manaus com os demais Estados, inaugurada na década de 70 as pressões são enormes como se o mundo natural seja exclusividade dos animais e não aos humanos. O mundo busca uma convivência saudável entre os humanos e os animais, mas há certos “animais” humanos, que não pensam.
Hidrovias II – O blog consciência animal da Unicamp explica com muita clareza a situação humanos-animais. “Então, lembre-se que humanos são animais e que, portanto, devem fazer parte das considerações de bem-estar animal, assim como qualquer outra espécie. Nesse sentido, nosso foco deve ser melhorar o bem-estar animal como um todo, incluindo aí os seres humanos, sempre dentro de cada contexto específico e considerando todas as opções possíveis. Assim, veja como é importante, ao olharmos para o bem-estar animal, focarmos em como podemos melhorar a relação homem-animal em cada contexto, buscando assim melhores condições de bem-estar, independentemente da espécie envolvida”. Como o humano tem cérebro –ou deveria ter– mais evoluído, e pensa. Mesmo assim temos animais muito mais inteligentes e responsáveis, que muitos “políticos”, que querem a todo custo separar o humano do animal...
Cassol – Impressionante como em todas às vezes que o nome do ex (prefeito, governador, senador) Ivo Cassol, ocupa o noticiário regional, tendo como assunto principal uma possível candidatura a governador em 2026, a repercussão é enorme. A possibilidade de mudanças na Lei da Ficha Limpa, aprovadas pelo Senado à espera da sanção pelo presidente Lula da Silva (PT), que poderia –ou poderá– porque há divergências entre os especialistas em legislação política, Cassol vem ocupando o topo dos noticiários da imprensa regional (rádios, TVs. sites, blogs, jornais), inclusive com trocas de “elogios” entre ele e o senador Jaime Bagattoli (PL), dois dos maiores empresários e fortunas do Estado. Mas é necessário reconhecer a popularidade de Cassol, que fala o que o povo gosta de ouvir, e deixou uma boa folha de serviços prestados na sua passagem em dois mandatos seguidos como governador. Elegível, ou não, Cassol incomoda...
Lixo – Vereador é eleito para, dentre outras finalidades, fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, elaborar leis, projetos de leis, apresentar indicações, proposições, além de discutir, debater e votar o que for de interesse do município. A empresa Marquise, que respondia pela coleta do lixo em Porto Velho, foi substituída pela Amazon Fort para executar um contrato emergência com cerca de R$ 3 milhões a menos que o contrato anterior. A Amazon Fort foi a vencedora do contrato emergencial de seis meses. Os vereadores formaram uma comissão com 11 membros e, agora estão acrescentando mais três, somando 14 dos 23, ou seja, mais de 50% compondo a Comissão de Transição da Coleta de Lixo, tendo como principal “preocupação”, a redução do valor do contrato em torno de R$ 3 milhões e colocando em dúvida a capacidade de trabalho da empresa vencedora. Não seria assunto para ser tratado antes da aprovação do contrato emergencial? É o fim da rosca...
APAE – Priorizando sempre o social, a deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP, através de emenda parlamentar disponibilizou R$ 50 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE de Candeias do Jamari, que atende 25 anos de idades diferenciadas. “Sou madrinha e parceira das APAEs de Rondônia, tendo destinado mais de R$ 40 milhões para as APAEs e outras entidades. Serão R$ 7 milhões somente neste ano. Estamos ajudando com manutenção e custeio, inclusive para a contratação de profissionais para as terapias, tão importante no acompanhamento dos alunos”, argumentou a deputada. O Hospital de Amor da Amazônia com sede em Porto Velho e unidades em Ji-Paraná e Vilhena, é priorizado pela deputada Sílvia Cristina, não somente com recursos financeiros vias emendas parlamentares, mas com edificações de unidades, máquinas e equipamentos necessários para o controle e combate ao câncer. Sílvia é pré-candidata ao Senado em 2026 e tem amplo trânsito junto as entidades sociais do Estado.
O prefeito de Porto Velho Leo Moraes (Podemos) e sua equipe entregaram na tarde de segunda-feira (8), a Praça Professora Marise Castiel, no Bairro Alphaville. O logradouro público mais bem arborizado da Capital conta com pista de skate, pista de caminhada, campo de futebol society, quadra poliesportiva e quadra de areia, espaço de treinamento ao ar livre, mesas de piquenique, pergolados com bancos e mesas de xadrez, totem institucional e quiosques de apoio +++ Sucesso para a jornalista e especialista em marketing Amanda Barbosa, que assumiu a Assessoria de Comunicação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia-Iperon. Ela está solicitando aos colegas a atualização das informações necessárias como email, WhatzApp, nome, telefone, órgão de comunicação +++ No dia 14 ocorrerá o 5º Leilão Direito de Viver com a finalidade de arrecadar fundos para o Hospital de Amor da Amazônia, na Chácara Maria Eduarda, Distrito de Vila Samuel, em Candeias do Jamari, a partir das 10h. Estarão sendo leiloados gado e prendas +++ Seja um doador. Contatos pelos telefones (69) 99397.8046 e 99371.9760.
