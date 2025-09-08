Publicada em 08/09/2025 às 16h01
O governo de Rondônia desenvolveu um sistema inovador de monitoramento e resposta rápida da Sala de Situação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), o SEDAM-PROTEGE. A nova ferramenta combina dados geoespaciais do Geoportal com tecnologias de alerta em tempo real, ampliando a capacidade de fiscalização e proteção ambiental no estado. O sistema já está em operação, auxiliando nas atividades de fiscalização ambiental em Rondônia, e pode ser acessado nos endereços eletrônicos: Geoportal e SEDAM-PROTEGE.
Na prática, a ferramenta recebe e processa automaticamente informações de satélites, como Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)/Queimadas; Sistema de Informações sobre Incêndios para Gerenciamento de Recursos (FIRMS)/Nasa; Conjunto de radiômetros de imagem infravermelha visível (VIIRS); e Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), emitindo alertas de focos de calor, desmatamento e eventos ambientais extremos.
O sistema disponibiliza dashboards (painel visual) interativos, com gráficos, tabelas e mapas, que dão suporte às tomadas de decisão dos gestores públicos. Além disso, integra informações com o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Defesa Civil, Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) e outros órgãos de resposta, subsidiando operações de campo e relatórios oficiais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a tecnologia tem papel fundamental para o desenvolvimento sustentável no estado. “O novo sistema representa um avanço importante para Rondônia. Estamos colocando a tecnologia a serviço da população e da preservação ambiental, garantindo respostas mais rápidas e eficientes diante de situações críticas. É um passo que reforça o compromisso do governo com a proteção dos recursos naturais e com a modernização da gestão pública”, ressaltou.
ATUAÇÃO DOS SISTEMAS
A principal diferença em relação ao Geoportal está no foco de cada ferramenta. Enquanto o Geoportal atua como plataforma de gestão, integração e visualização de dados geoespaciais, funcionando como uma Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) e reunindo informações como Cadastro Ambiental Rural (CAR), áreas protegidas, processos de licenciamento e monitoramento ambiental, o PROTEGE se destaca como uma camada de inteligência operacional, voltada especificamente para resposta imediata e suporte a ações emergenciais.
O coordenador da Coordenadoria de Geociências (Cogeo), Me. geólogo Paulo Sérgio Mendes, evidenciou a relevância do Geoportal e explicou como o sistema vem para potencializar ainda mais esse trabalho. “É importante destacar que o Geoportal já se consolidou como uma ferramenta essencial, utilizada por técnicos, analistas e até mesmo por usuários externos, que acessam os dados para análises, tomadas de decisão e consultas em diversas solicitações de serviços. Agora, com o PROTEGE, ampliamos ainda mais esse trabalho, trazendo dinamismo e agilidade para responder a situações críticas em tempo real.”
Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o sistema amplia a eficiência das ações ambientais no estado. “Esse sistema é mais uma ferramenta que fortalece o trabalho desenvolvido pela gestão estadual. Com ele, ganhamos agilidade e precisão nas respostas, o que nos permite atuar de forma mais integrada e eficiente. Nosso objetivo é garantir que Rondônia continue avançando na proteção ambiental, com responsabilidade e uso inteligente da tecnologia”, afirmou.
