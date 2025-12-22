Terceira noite do Encantos de Natal emociona população em Espigão do Oeste

Publicada em 22/12/2025 às 08h49
A terceira noite do Encantos de Natal tocou profundamente o coração de Espigão D’Oeste. Hoje, a programação foi conduzida pela Igreja Católica, que presenteou a comunidade com a emocionante encenação do teatro Nascimento de Jesus, um momento de fé, sensibilidade e reflexão
Foi uma noite para reunir famílias, acolher crianças, jovens e idosos, e lembrar que o Natal é, acima de tudo, sobre amor, esperança e cuidado com o próximo. Cada cena trouxe significado, despertou emoções e reforçou valores que fortalecem nossos lares e nossa convivência como povo
O Encantos de Natal é mais do que um evento, é um encontro de pessoas, histórias e sentimentos, que transforma a praça em um espaço de união e pertencimento. A Prefeitura de Espigão D’Oeste agradece à Igreja Católica e a todos os envolvidos por esse momento tão especial, que ficará marcado na memória das famílias espigãoenses
Que o espírito do Natal continue iluminando nossa cidade e cada lar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!