Governo inicia cirurgias ortopédicas em Rolim de Moura com primeiros procedimentos realizados

Publicada em 22/12/2025 às 08h56
O governo de Rondônia iniciou, nesta quinta-feira (18), a realização de cirurgias ortopédicas no município de Rolim de Moura, fortalecendo a política de descentralização da saúde e ampliando o acesso da população da Zona da Mata aos procedimentos especializados. A ação foi anunciada em frente ao Hospital Municipal Amélia João da Silva, com a presença de autoridades estaduais e municipais.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o investimento reforça o compromisso da gestão com a regionalização da saúde e a melhoria do atendimento à população. “Estamos trabalhando para levar a saúde cada vez mais perto das pessoas. Esse investimento em Rolim de Moura fortalece a rede regional, reduz deslocamentos e garante atendimento digno e de qualidade para a população da Zona da Mata”.
Logo no primeiro dia de atendimento, duas cirurgias ortopédicas já foram realizadas, demonstrando a efetividade da iniciativa e o impacto direto na vida dos pacientes atendidos no próprio município.
A primeira paciente foi Luana Bianque Scardin, que passou por um procedimento cirúrgico no tornozelo. Ela destacou a importância de poder realizar a cirurgia sem precisar se deslocar para outros municípios. “Poder fazer essa cirurgia aqui em Rolim de Moura é muito importante. A gente evita viagens longas, gastos e todo o desgaste que isso traz. Fico muito grata por ter esse atendimento no nosso município”.
Outro paciente beneficiado foi Matheus da Silva Costa, de 23 anos, vítima de um acidente de motocicleta, que passou por cirurgia na mão. Ele também agradeceu ao governo do Estado pela ampliação dos serviços de saúde. “Sou muito grato ao governo de Rondônia por trazer esse tipo de atendimento para Rolim de Moura. Esse serviço faz toda a diferença para quem precisa e mostra o cuidado com a população”, afirmou.
A iniciativa é resultado de investimento do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), no valor de R$ 1,3 milhões, destinados ao fornecimento de instrumental e material cirúrgico ortopédico, garantindo as condições necessárias para a realização dos procedimentos.
De acordo com o modelo de cooperação estabelecido, o município de Rolim de Moura é responsável pelo custeio da internação hospitalar e da equipe médica incluindo cirurgião ortopedista, anestesista, médico auxiliar e equipe de enfermagem. Já o governo de Rondônia responde pelo fornecimento dos instrumentais e materiais cirúrgicos de ortopedia, já entregues à unidade hospitalar.
A expectativa é que, a partir da formalização de um convênio específico, prevista para o próximo ano, o governo do Estado assuma integralmente o custeio das cirurgias ortopédicas, cabendo ao município apenas a execução dos serviços.
Com a descentralização, Rolim de Moura passa a se consolidar como município polo na área da saúde, ampliando o acesso da população regional aos procedimentos ortopédicos e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outros centros do estado.
