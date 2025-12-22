Com rodas de conversa, curta-metragem sobre histórias de mulheres quilombolas de Rondônia é exibido em escolas

Publicada em 22/12/2025 às 08h40
O curta-metragem documental “Vozes de Santa Cruz: Histórias de Mulheres Quilombolas de Rondônia” foi exibido gratuitamente em escolas públicas dos municípios de Vilhena (RO), Cabixi (RO) e Pimenteiras do Oeste (RO), ampliando o acesso de estudantes e comunidades às histórias, saberes e vivências de mulheres quilombolas da região.
Filmado na Comunidade Quilombola de Santa Cruz, localizada em Pimenteiras do Oeste (RO), o documentário tem 12 minutos de duração, classificação livre e conta com interpretação em Libras, garantindo acessibilidade ao público. A obra tem como foco a valorização da história, da cultura e do protagonismo das mulheres quilombolas, destacando seus desafios, tradições, sonhos, força e resiliência.
Segundo a coordenadora do projeto e documentarista Andréia Machado, o curta foi exibido entre os meses de outubro e novembro na Escola Estadual de Tempo Integral Genival Nunes da Costa, em Vilhena (RO); na Escola Estadual Inácio de Castro, situada na Comunidade Quilombola de Santa Cruz, em Pimenteiras do Oeste (RO); e na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Planalto, no Distrito de Planalto São Luiz, área rural de Cabixi (RO). Ao todo, cerca de 200 alunos, professores, servidores das escolas e membros da comunidade participaram das exibições.
Além das sessões do documentário, foram realizadas rodas de conversa mediadas pelo sociólogo Marcio Guilhermon, promovendo o diálogo, a escuta ativa e a troca de saberes entre estudantes, educadores e comunidade.
“Foi emocionante poder partilhar esse momento com as pessoas que assistiram ao documentário que preparamos com tanto carinho. Ver os alunos conhecendo e se conectando com a história, a cultura e a força das mulheres quilombolas foi extremamente significativo”, destacou Andréia Machado.
O projeto do vídeo documentário foi contemplado no Edital nº 01/2024/SEJUCEL-SIEC – Edital LPG Audiovisual – Bolsas para Artes em Vídeo, no Eixo II: Curtas-Metragens, Categoria C – Curta Documental inédito de 10 a 15 minutos, por meio da Lei Paulo Gustavo.
“Vozes de Santa Cruz: Histórias de Mulheres Quilombolas de Rondônia” é uma homenagem à coragem, à resistência e ao legado dessas mulheres, reafirmando a importância da preservação das raízes culturais quilombolas e da valorização da diversidade cultural de Rondônia.
