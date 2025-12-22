Marcos Rogério e Fúria são os únicos certos ao Governo; Acir quer voltar ao Senado; e a incerteza paira sobre Rocha

Publicada em 22/12/2025 às 08h31
STF IGNORA EMENDA À CONSTITUIÇÃO PELO MARCO TEMPORAL E MAIS UMA VEZ DECIDE A FAVOR DO GOVERNO
Outra derrota da democracia. Mais um prova de que o Congresso Nacional não tem mais poder algum, mesmo estando nele os escolhidos nas urnas por milhões e milhões de brasileiros. Um pequeno grupo, com enorme e decisivo poder, tirou do Congresso o seu poder de decidir sobre os rumos do país. Agora, é ele, o pequeno grupo quem governa, quem manda, quem decide. Ocorreu mais uma vez, quando o STF formou maioria (todos os votos foram de ministros ou indicados ou aliados ao atual governo socialista) para considerar inconstitucional o Marco Temporal, aquele em que as áreas indígenas só podem assim ser consideradas se pertencentes aos índios antes de 1988.
Foi este o argumento que o próprio STF, à época ainda não dominado e nem aparelhado, alegou para entregar grande território de Roraima, a chamada Raposa Serra do Sol à meia dúzia de índios, retirando todos os brancos que produziam e viviam em paz com as tribos. Agora, contudo, como bem lembrou o senador Marcos Rogério, o STF decidiu contra o que o STF tinha decidido lá atrás, em 2009. Ou seja, uma emenda à Constituição, aprovada por ampla maioria pelo Congresso, em suas duas casas, é agora revogada por meia dúzia de ministros. Serviu no passado, mas não serve agora!
Comandada por descerebrados e fanáticos ambientalistas, do tipo que atacam o agronegócio que produz comida para todos e que diziam que cocô de vaca acabaria com a cama de ozônio, obviamente sob a tutela das ONGs internacionais, a guerra contra o Marco Temporal deixa livre para o governo fazer o que bem entender em todos os locais, mesmo cidades e regiões ocupadas há séculos, como área indígena. São regiões, não por coincidência, onde o Brasil concentra suas maiores riquezas minerais.
Aqui mesmo em Rondônia, uma cidade progressista, com hoje perto de 25 mil habitantes, está correndo o risco de se tornar, toda ela, uma área indígena, por um canetaço do governo, atendendo pedido da Funai, outra aliada de primeira hora das ONGs internacionais. Há alguns anos, na região do distrito de Trunfo, um “estudo antropológico” feito sob medida para os interesses ideológicos, avisou que havia sido encontrada meia dúzia de vasos antigos. Eram dos índios? Então toda a Candeias pode ser considerada área indígena.
Nas aberrações jurídicas que estão vivendo hoje, nada é impossível. Não se ouve os interesses da maioria dos índios (proibidos inclusive, em alguns casos, de terem plantações) que não querem viver suas vidas no século XVI, quando fomos descobertos pelos portugueses.
Que se feche o Congresso. Ele só serve quando avalia ações do governo e de seus aliados do STF. Não há mais utilidade prática para toda esta estrutura que nos custa quase 15 bilhões de reais por ano. Isso oficializaria a ditadura, mas ao menos iríamos economizar esta grana toda!
MAURÍCIO CARVALHO E MÁRCIO PACELE ESCAPAM ILESOS DE QUEDA DE UM PEQUENO AVIÃO NO DISTRITO DE EXTREMA
Um grande susto. Um enorme risco de perda de vidas. Algum pânico, mas tranquilidade para escaparem ilesos. Felizmente, não mais que isso. Foi o que aconteceu neste sábado com o deputado federal Maurício Carvalho e o vereador Márcio Pacele, o mais votado na última eleição municipal, quando o pequeno avião em que eles voavam, caiu no distrito de Extrema. Os dois tinham agenda naquela região e voaram para lá no avião King Air, prefixo B200GT, que saíra do aeroporto Jorge Teixeira pouco tempo antes.
A aeronave sofreu uma pane no motor e começou a perder altitude. O piloto, membro do Corpo de Bombeiros e experiente, tentou um pouso de emergência. Conseguir descer, mas tão logo todos os ocupantes saíram e se salvaram, sem ferimentos, o fogo começou a tomar conta do aparelho. Ouviu-se algumas explosões, enquanto Maurício, Pacele e o piloto escapavam ilesos.
Pouco tempo depois, o jovem deputado federal, filho dos Carvalho, irmão de Mariana Carvalho, donos de uma das maiores instituições de ensino do Estado, a Fimca, divulgava um vídeo nas redes sociais, avisando que todos estavam bem e agradecendo a Deus e às dezenas mensagens de apoio e solidariedade que recebeu. Márcio Pacele, através da sua assessoria, também comunicou que, afora o grande susto, nada mais havia acontecido com ele.
As investigações sobre os motivos do acidente já começaram através de especialistas da Aeronáutica.
A 105 DIAS DA DECISÃO, NINGUÉM PODE RESPONDER COM CERTEZA SE MARCOS ROCHA CONCORRERÁ OU FICARÁ NO GOVERNO
O tempo voa! Apenas 105 dias, a partir deste domingo separam a maior decisão que o governador Marcos Rocha terá que tomar desde que assumiu o poder, em 4 de janeiro de 2019. O último prazo para que ele bata o martelo e decida se vai mesmo concorrer ao Senado ou continuará no cargo até 31 de dezembro de 2026, será em 4 de abril. Até o momento, ouve-se que as possibilidades de cada uma das opções seria meio a meio. Outra fonte opina que esta proporção é diferente: 30 por cento para concorrer, 70 por cento para ficar.
A verdade é que, qualquer que seja a decisão a ser tomada, ela vai influir diretamente tanto na disputa pelo Senado quanto ao Governo. Nas pesquisas ao Senado, na grande maioria, Rocha aparece sempre entre um dos dois que chegaria lá. Ele mesmo sempre teve uma cadeira no Congresso como meta principal para seu futuro político. A situação criada com o afastamento do seu vice, Sérgio Gonçalves, mudou os planos, que eram óbvios. Muito tempo depois do racha, Governador e vice continuam sem conversar.
Gonçalves circula pelo Estado como se tivesse certeza de que assumirá o Governo e busca ampliar sua popularidade, para uma tentativa de reeleição no ano que vem. Ainda tem problemas nas pesquisas, mas tem crescido, mesmo que ainda em percentuais sem grandes motivos de comemoração. Por seu lado, o Governador, que seria muito prejudicado neste contexto de não concorrer (sua esposa, a primeira dama Luana Rocha, com grandes chances de se eleger deputada federal também não poderia disputar) e teria que transferir seus projetos políticos bem mais à frente.
Qual será a decisão? Esta é a pergunta de 1 milhão de reais, que ninguém se arrisca a responder com segurança!
MARCOS ROGÉRIO E ADAILTON FÚRIA SÃO OS DOIS ÚNICOS NOMES JÁ CERTOS NA DISPUTA PELO GOVERNO
Já há dois nomes certos na disputa pelo Governo de Rondônia no ano que vem: Adailton Fúria, o primeiro a confirmar estar na disputa e, mais recentemente, Marcos Rogério, que também bateu o martelo que quer a cadeira do seu arquiadversário Marcos Rocha. Todos os demais possíveis postulantes ainda não definiram definitivamente seus rumos. Fernando Máximo, que é sempre ou o primeiro ou o segundo, sempre empatado tecnicamente com outros pretendentes, nunca atrás, está dividido entre o Senado ou o Governo.
Máximo e Marcos Rogério teriam um pacto: o que estiver melhor nas pesquisas concorreria ao Governo e o outro ao Senado. Ocorre que em praticamente todas as pesquisas, eles estão empatados. Como Marcos Rogério já decidiu pelo Governo, a Máximo cabe agora definir se vai contra o senador ou se opta pelo Congresso Nacional. Provavelmente a decisão será dada em meados do início do ano que vem.
Outro dos possíveis concorrentes, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, anunciou sua candidatura, depois, ao participar do programa Papo de Redação, na Rádio Parecis FM, se disse candidato à Câmara Federal. Nos últimos dias, teria revisto novamente a posição e o Governo voltou a lhe atrair. Não há certeza sobre qual o rumo que ele tomará.
Fúria é nome certíssimo. Percorre o Estado, principalmente a região central e o Cone Sul, anunciando sua decisão. O prefeito Delegado Flori, de Vilhena, que também pensa em entrar na disputa, depende, segundo ele mesmo, de uma decisão do líder maior do seu partido, o Podemos, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Contudo, ao que parece, o partido não pretende lançar nome próprio ao Governo.
O quadro, hoje, é exatamente este. Mas a política é muito volúvel e tudo o que está desenhado pode mudar de uma hora para outra. Portanto, é necessário ter paciência para aguardar e saber o que é projeto e o que se tornará realidade.
ACIR SE PREPARA PARA VOLTAR AO SENADO. QUE NINGUÉM SUBESTIME SEU PODER DE VOTO EM RONDÔNIA!
Pouco se tem falado sobre ele, mas não há como ignorar a força política que ainda tem em Rondônia o empresário e ex-senador Acir Gurgacz. Nas relações de possíveis postulantes ao Senado, no ano que vem, o nome dele ainda aparece com menos força, até porque Acir ainda não oficializou seu nome para entrar na corrida e, mais que isso, tem se comunicado com o eleitor rondoniense e com toda a população apenas pelas redes sociais. Mas que ninguém subestime seu poder, caso entre mesmo com tudo na campanha de 2026.
Quando concorreu a um novo mandato para o Senado, em 2014, ele teve nada menos do que mais de 312 mil votos. Já tiveram expressiva votação para seu primeiro mandato, repetindo o sucesso de quando foi eleito prefeito de Ji-Paraná, já 25 anos atrás, eleito com nada menos do que 70 por cento dos votos válidos. Depois de dois anos de uma administração deixada de elogios, ele decidiu concorrer ao Governo, uma decisão que até hoje seus milhares de eleitores consideram que pode não ter ocorrido na hora certa.
No Senado, Acir desempenhou papel importante em várias questões envolvendo nossa região. Um dos principais exemplos foi sua luta pelo reasfaltamento da BR 319, quando liderou várias iniciativas, inclusive levando comitivas de jornalistas para irem e voltarem pela estrada até Manaus, para conhecerem exatamente o que passavam e passam os que andam pelo 319.
Perdeu seu mandato por uma das maiores injustiças já cometidas contra um político rondoniense. Por firulas jurídicas, acabou fora do Senado, num processo bizarro que interrompeu sua carreira vencedora. Mas Acir está pronto para voltar. Que seus adversários se preparam para ele!
MOSQUINI NÃO ENROLA E VAI DIRETO AO PONTO. CRITICA, ELOGIA E FALA COM CLAREZA SOBRE TEMAS COMPLEXOS
As entrevistas com Lúcio Mosquini são sempre um sucesso, com grande audiência. Por que? Ora, ele vai direto ao ponto, não enrola, fala com franqueza e se for preciso, fala o que tem gente que não gosta de ouvir. Deixa claro: é conservador, defensor da família, contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo; contra a ideologia de gênero; contra o aborto e defensor intransigente do agronegócio e dos produtores rurais. Goste quem gostar.
Em seu terceiro mandato, Mosquini diz que Deus vai decidir seu futuro, emSbora tudo leve a crer que ele buscará mais quatro anos na Câmara Federal. Protesta contra o ambientalismo que domina parte do país; critica duramente as ações de destruição de casas de famílias que vivem da terra, como aconteceu em Rondônia; critica os incêndios e de dragas e balsas do garimpo e considera que falta bom senso e equilíbrio nestas ações.
Sobre a sucessão estadual, embora destaque que ainda todo o quadro não está claro, considera que o senador Marcos Rogério é o nome que considera estar preparado para a missão. Em relação ao MDB, partido ao qual ainda é filiado e que presidiu até recentemente, já comunicou que deixará a sigla na janela de março, embora ainda não tenha decidido qual será sua nova casa partidária.
Durante quase uma hora, Mosquini conversou com os Dinossauros Everton Leoni, Beni Andrade e Sérgio Pires, no programa Papo de Redação (Parecis FM, de segunda a sexta-feira, do meio dia ás 14 horas). Abordou vários temas, não fugiu der nenhuma pergunta, foi elogiado pelos ouvintes. Mais uma vez, Mosquini foi verdadeiro. Como sempre!
SUCESSO TOTAL: PARQUE DA CIDADE JÁ RECEBEU MAIS DE 454 MIL VISITANTES EM 24 DIAS
A população de Porto Velho, carente de locais de lazer (são poucos, raros e muitas vezes não oferecem a estrutura necessária) respondeu de forma imediata e em números superlativos à grandeza da decoração natalina do Parque da Cidade, feita pela Prefeitura. Em 24 dias da atração, o número de visitantes foi exatos 454.441 pessoas de todas as idades. Numa matemática simples, foram quase 19 mil pessoas a cada um dos dias computados.
O prefeito Léo Moraes comemora os números que, segundo ele, “refletem o retorno do sentimento de pertencimento da população aos espaços públicos de convivência”. O Prefeito destaca ainda que, no ano passado, foram necessários quase dois meses para que o Parque da Cidade atingisse a marca de 450 mil visitantes. “Estamos muito satisfeitos em ver a população comparecendo de forma tão significativa ao Parque da Cidade neste final de ano. Dessa maneira, conseguimos fortalecer o sentimento de fraternidade e de boas festas”, enfatizou.
Com iniciativas inéditas, como pista de patinação no gelo, passeio de trenzinho, praça de alimentação temática e uma árvore natalina gigante, o Natal no Parque da Cidade se consolidou como uma atração especial para os porto-velhenses neste fim de ano. O Natal de Luz do Parque da Cidade funciona diariamente das 17h às 22h30 e segue aberto ao público até o próximo dia 4 de janeiro.
LÉO SE DESTACA NO PAÍS PELA ALTA POPULARIDADE. SEU MAIOR DESAFRIO AGORA É MANTÊ-LA PELO RESTO DO MANDATO
Por falar em Léo Moraes, o prefeito encerra o ano em alto astral e espalhando seus melhores sorrisos. Não só pelo sucesso do seu primeiro ano de governo, mas principalmente porque, em pesquisa nacional, ele aparece como o terceiro com maior aprovação entre os mandatários de Capitais em todo o país. Léo tem 75 por cento de aprovação, um percentual dos mais expressivos para menos de 12 meses no poder. Fica atrás, em popularidade, apenas do prefeito de São Luiz do Maranhão, Eduardo Braide (PSD) que tem 82 por cento e do dr. Antonio Furlan (MDB) de Macapá, capital do Amapá. Léo é um dos dois representantes do Podemos entre os dez melhores. O outro é Eduardo Siqueira, de Palmas, nono colocado.
“Fico muito feliz e honrado com o resultado da pesquisa nacional, que aponta nosso trabalho entre os prefeitos de capital mais bem avaliados do Brasil. Estar em terceiroº lugar no ranking de aprovação, com 75 por cento, ao lado de grandes cidades e gestores experientes, não é motivo de vaidade. Significa sim uma responsabilidade ainda maior”, comentou Moraes, sobre o destaque, aliás divulgado em grandes veículos da mídia nacional.
Os números positivos devem-se, claro, aos projetos implementados na atual gestão e melhorias notórias em vários aspectos da cidade. Mas se deve também ao jeito de Léo Moraes se comunicar com a população. Ele sabe usar como ninguém as redes sociais; é um comunicador nato e, ainda mais, anda no meio do povo em qualquer bairro, em qualquer rua, sempre convivendo com todos, distribuindo abraços e ouvindo palavras de apoio. Tem o relacionamento político com a população nas suas veias.
Contudo, tem muita razão ao dizer que isso tudo aumenta em muito sua responsabilidade. O desafio de ter 75 por cento de aprovação foi vencido, mas o maior vem agora: manter-se neste patamar no restante do seu mandato!
RONDÔNIA GANHOU 173 MIL NOVOS NEGÓCIOS DESDE 2019 E EM 2025 MAIS 30 MIL EMPRESAS VÃO ENTRAR NA NOSSA ECONOMIA
Desde 2019 Rondônia somou um total de 173 mil novos negócios dos mais diversificados setores, “um marco que reflete o ambiente de negócios sólido e inovador construído ao longo dos últimos anos”, como destaca o governador Marcos Rocha. Já em 2025, os setores de serviços (aumento de 68,2 por cento) e comércio (23,4 por cento) impulsionaram o avanço de empresas abertas alavancadas por políticas públicas voltadas à simplificação, capacitação e acesso a crédito.
Neste ano, aliás, o governo de Rondônia se destacou na modernização e desburocratização do ambiente de negócios. A atuação da Junta Comercial (Jucer) foi marcada por resultados expressivos, projetos de inovação tecnológica e parcerias estratégicas, destacando a economia e o fortalecimento do empreendedorismo no Estado.
‘‘Nosso Governo tem investido na simplificação, agilidade e modernização da Jucer. Assim, quem procura registrar uma empresa, consegue ser acolhido com um serviço focado em contribuir para um ambiente de negócios seguro e produtivo”, explica Marcos Rocha.
Para se ter ideia do sucesso no setor, até o último mês de outubro, a Jucer já contabilizou 27.934 novas empresas, contra 22.936 no mesmo período de 2024, num crescimento expressivo de 4.998 novas aberturas, (aumento de 21,8 por cento). A expectativa é que Rondônia encerre 2025 com mais de 30 mil novas empresas, alcançando um novo recorde histórico.
Em nível nacional, Rondônia se destaca como o estado que mais oferece apoio a negócios inovadores. É primeiro no ranking brasileiro neste quesito, de acordo com levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP). Isso é resultado de políticas públicas focadas na ciência, tecnologia e empreendedorismo, que têm fortalecido o ecossistema de inovação no estado e o nascimento de novos negócios.
Tais decisões fazem parte do pacote que tem colocado a economia do Estado em destaque e o destacado como o segundo no país com menor índice de desemprego.
PERIGO À VISTA? CHUVAS TORRENCIAIS NA BOLÍVIA PODEM AUMENTAR MUITO O NÍVEL DO RIO MADEIRA
Perigo na água! Uma chuva torrencial ocorrida nas cabeceiras de um dos rios que acabam formando o conjunto que forma o nosso Madeira, causou mortes e grandes estragos na Bolívia, nesta semana. A violência das águas matou nada menos do que 20 pessoas e outras dezenas são consideradas desaparecidas. Toda a água chegando aos rios que alimentam as bacias dos rios Guaporé e Mamoré e, consequentemente, o rio Madeira, em Rondônia. Portanto, é bom que a gente se prepare: vem rio Madeira cheio daqui a pouco tempo.
As chuvas fortes e constantes no Estado, não influem no nível do Madeira. Mas os constantes aguaceiros nas cabeceiras do nosso rio, tudo descendo da Bolívia para cá, contudo, preocupam, pela velocidade e volume de tanta água que desce para cá. Já há preparação das forças de defesa civil, que estão monitorando a situação e preparando ações que possam amenizar os problemas, caso eles se concretizem.
Por enquanto, a previsão é de que o Madeira se mantenha na cota semelhante a 2024, no mesmo período, com média acima dos 2 metros. Mas não há informações atualizadas sobre o volume de água que está vindo da Bolívia. A grande enchente aconteceu em 2014, quando o rio chegou a mais de 19 metros. No auge das chuvas, no ano passado, o máximo atingido foi de 16 metros, muito perto do cota de transbordamento em algumas áreas dos distritos e na Capital.

Você sabia que há estudos antropológicos que podem tornar Candeias do Jamari, uma cidade de 25 mil habitantes, numa enorme aldeia indígena de quase sete mil quilômetros quadrados, com toda a sua população defenestrada?
