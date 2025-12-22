PM e PRF apreende mais de 338 kg de drogas em Alto Paraíso

Publicada em 22/12/2025 às 08h50
Uma grande apreensão de drogas foi registrada na tarde deste domingo (21) no município de Alto Paraíso, em Rondônia, durante uma ação conjunta da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com as informações, um veículo Fiat Strada, que estava registrado em nome de uma locadora de Ariquemes, foi localizado abandonado no Travessão B-40, no cruzamento com a Linha C-95. Ao perceberem a aproximação das forças de segurança, os ocupantes do automóvel abandonaram o carro e fugiram em direção à mata fechada da região.
Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, totalizando mais de 338 quilos de drogas. Foram apreendidos aproximadamente 108,94 quilos de cloridrato de cocaína, 113,52 quilos de skunk e 115,70 quilos de pasta base de cocaína.
Após a apreensão, as guarnições iniciaram buscas na região, adentrando a área de mata na tentativa de localizar e prender os suspeitos envolvidos no transporte da carga ilícita. Até o momento, ninguém foi preso, e as diligências seguem em andamento.
O veículo e todo o material apreendido foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis. A ação representa mais um duro golpe contra o tráfico de drogas na região, reforçando a integração entre as forças de segurança no combate ao crime organizado em Rondônia.
