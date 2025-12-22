Homem é esfaqueado por ex-companheira após discussão em bar

Publicada em 22/12/2025 às 09h00
Um homem deu entrada no Hospital Municipal de Parecis (RO) com ferimentos provocados por arma branca após ser atacado pela ex-companheira durante a madrugada deste domingo (21), na zona rural do município. O caso é tratado como tentativa de homicídio.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a equipe foi acionada pela unidade hospitalar após a vítima chegar com lesões na região do abdômen e na altura do peito. Em contato com os policiais, o homem relatou que estava em um bar localizado na Linha 75, km 15, quando se envolveu em um desentendimento com a ex-companheira.
Segundo o relato, após a discussão, a mulher deixou o local, mas retornou momentos depois armada com uma faca do tipo canivete. Em seguida, ela teria desferido dois golpes contra a vítima, atingindo-o no abdômen e no peito.
Mesmo ferido, o homem conseguiu buscar atendimento médico. O estado de saúde dele não foi detalhado, mas ele permaneceu sob cuidados da equipe hospitalar.
Após o ataque, a autora fugiu e não foi localizada. A Polícia Militar realizou diligências, com buscas no local do fato e patrulhamento em diversos pontos da cidade, porém, até o momento, a suspeita segue foragida.
A ocorrência foi registrada e encaminhada à autoridade policial competente, que dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do crime e localizar a autora.
