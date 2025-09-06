Fiscalização do programa Cidade Limpa conta com o apoio da população

Publicada em 06/09/2025 às 10h20
Um trabalho que teve início no primeiro dia da atual gestão, a limpeza e a zeladoria da cidade de Porto Velho, capitaneadas pela Operação Cidade Limpa, vem enfrentando dificuldades por conta de alguns cidadãos que insistem em desrespeitar as normas vigentes e sujar o perímetro urbano municipal, causando entupimento de bueiros e possíveis propagações de doenças.
Com o engajamento da população, a Prefeitura de Porto Velho atua diretamente na fiscalização e autuação desses maus cidadãos que comprometem a qualidade de vida de todos.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a participação da sociedade nas ações de manutenção e fiscalização é fundamental para que a cidade siga evoluindo em seu processo de limpeza.
“O período chuvoso vem aí e nossas equipes estão intensificando o trabalho de limpeza. Desde o primeiro dia de mandato, está em andamento a Operação Cidade Limpa, realizada em ruas, canais, igarapés, bueiros e até em lugares que moradores afirmam nunca terem sido limpos. A Prefeitura tem feito a sua parte, mas contamos com os cidadãos nesse processo”, destacou o prefeito Léo Moraes.
CIDADE LIMPA
Promovendo serviços como roçagem, pintura, recolhimento de material, limpeza de canais, encascalhamento, limpeza de ruas, abertura de valas e desobstrução de manilhas, entre outros, o programa Cidade Limpa é uma das ações de maior sucesso da Prefeitura de Porto Velho.
Até o momento, já foram recolhidas cerca de 80 mil toneladas de lixo das ruas da cidade, além de 16,1 mil metros de canais limpos e mais de 7 mil quilômetros de vias que receberam os serviços de limpeza.
Para denunciar o descarte irregular de lixo e entulho em Porto Velho, utilize o número de WhatsApp (69) 98473-2922, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
