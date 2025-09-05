Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera) completa 10 anos em Porto Velho

Publicada em 05/09/2025 às 11h47
O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realiza nos dias 8 e 9 de setembro o Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera), que chega à sua 10ª edição em Porto Velho. O evento contará com apresentações em diversas linguagens artísticas, oficinas culturais e atividades educativas em espaços culturais da capital, como o Palácio das Artes, Teatro Guaporé, Museu da Memória Rondoniense (Mero), Casa Ivan Marrocos e Complexo Madeira-Mamoré.
Ao longo de sua trajetória, o Fera se consolidou como uma política pública de incentivo à arte e à cultura escolar, reunindo estudantes de diferentes modalidades de ensino em atividades de música, dança, teatro, artes visuais, audiovisual e literatura. A edição de 2025 terá como tema “Todas as Artes, Um Só Norte”, valorizando a diversidade cultural da região e promovendo o protagonismo estudantil.
Serviços:
Data: 08/09/2025 (segunda-feira) e 09/09/2025 (terça-feira)
Horário: a partir das 10h (programação segue até a noite)
Local: Palácio das Artes, Teatro Guaporé, Museu da Memória Rondoniense (Mero), Casa Ivan Marrocos e Complexo Madeira-Mamoré – Porto Velho/RO
Participantes: estudantes da rede pública estadual de ensino, artistas locais, educadores e gestores culturais
Contato: Cleber Souza - 69 99606-7289
