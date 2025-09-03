Festival Estudantil Rondoniense de Artes comemora 10 anos celebrando a diversidade e potencial artístico dos estudantes

Publicada em 03/09/2025 às 11h27
O governo de Rondônia celebra os 10 anos do Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera) com apresentações nos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, nos dias 8 e 9 de setembro, em Porto Velho. Além das apresentações, os estudantes poderão realizar visitas ao Museu da Memória Rondoniense (Mero), ao Complexo Madeira Mamoré e à Casa de Cultura Ivan Marrocos, pela manhã, das 8h às 11h; e à tarde, das 14h às 16h, com o Roteiro Educativo que faz parte do projeto Educação Patrimonial.
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), promove o festival com objetivo de reunir apresentações de diversos segmentos e linguagens artísticas, incentivando a cultura escolar, celebrando a diversidade, o potencial artístico dos estudantes rondonienses e buscando manter viva a missão de formar cidadãos críticos, criativos, engajados e conectados com a arte e a cultura local.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância de incentivar a arte nas escolas. “Em uma década de história, o Fera se tornou um espaço de incentivo à criatividade, valorizando os talentos estudantis e fortalecendo o compromisso do governo com a educação e a cultura.”
Segundo a secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, ao longo dos anos, o Fera tem promovido arte, cidadania e transformação social. “O festival estimula a criatividade, talento e fortalece a identidade regional, permitindo que os estudantes se vejam como parte da cultura do nosso estado”, destacou.
PROGRAMAÇÃO
A abertura do festival contará com apresentações de artistas locais celebrando a riqueza cultural do estado.
SEGUNDA-FEIRA (8)
Teatro Guaporé
Apresentações Audiovisuais, das 10h às 12h
Oficina Artística para os alunos participantes, das 10h às 12h
Palácio das Artes
Apresentações de Dança, das 14h às 16h30
Oficina Artística: Canto para os alunos participantes, das 14h às 16h
Oficina Artística /Audiovisual para os alunos participantes, das 16h30 às 18h
Abertura Oficial com artistas locais, às 19h30
Museu da Memória Rondoniense
Oficina de Artes Visuais e Fotografia, das 15h às 17h
Apresentações Instrumentais e Banda, das 16h30 às 19h
TERÇA-FEIRA (9)
Palácio das Artes
Apresentações de Teatro, das 8h às 11h
Exposição de Artes Visuais e Fotografia, das 10h às 12h
Apresentações de Canto e Grupo Vocal, das 14h às 16h
Premiação, às 17h30
Teatro Guaporé
Oficina Artística / Instrumental e Banda para os alunos participantes, das 8h às 10h
Oficina Artística – Dança, das 14h às 16h
Em 2024, o tema foi “Brasilidades”, com destaque para diversidade cultural
HISTÓRIA DO FESTIVAL
O Fera teve início em 2015, dentro dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), com a proposta de entreter os alunos durante as competições e oportunizar a integração dos alunos. Em 2018, através da Lei do Fera nº. 4.239, o festival foi reconhecido como política pública. O Fera atende estudantes a partir de 12 anos de idade do ensino fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Prisional, Indígena, Quilombola e das zonas rurais e ribeirinhas, reunindo, música, artes visuais, cinema, teatro, dança, bandas e fanfarras.
Nos últimos anos, o Fera passou a ter tema, que serve de inspiração para os estudantes. Em 2024, o tema foi “Brasilidades”, com destaque para diversidade cultural. Em 2025, com o tema “Todas as Artes Um Só Norte”, o evento traz a riqueza cultural da Região Norte. E a expectativa para 2026, quando o tema será “Rondônia”, buscando reforçar o orgulho rondoniense e os reconhecimentos dos talentos da terra.
