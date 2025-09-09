Eyder Brasil libera quase R$ 1 milhão para escolas públicas de Porto Velho

Publicada em 09/09/2025 às 10h57
O deputado estadual Eyder Brasil destinou quase R$ 1 milhão em recursos para quatro escolas da rede pública municipal de Porto Velho. Os investimentos contemplam a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Auta de Souza,Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Francisca de Jesus Gonçalves, Escola Municipal de Educação Infantile e Escola Municipal de Educação Marise Castiel.
Os valores serão aplicados na aquisição de materiais permanentes para melhorar a estrutura escolar e no fornecimento de kits multimídia, compostos por projetor, tela de projeção e caixa de som que vão modernizar as salas de aula e facilitar o processo de ensino-aprendizagem.
Segundo Eyder, o objetivo é garantir mais qualidade na formação das crianças da capital. “Educação é a base de tudo. Investir nas nossas escolas é investir no futuro de Porto Velho e de Rondônia. Esses equipamentos vão dar mais suporte aos professores e tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas para os alunos”, concluiu o parlamentar.
