Evento no Parque da Cidade reúne comunidade em celebração ao Dia da Árvore

No sábado (20), a comunidade de Porto Velho se encontrou no Parque da Cidade para a 2ª edição do Dia da Árvore. O evento contou com plantio de mudas, exposição e venda de artesanatos e produtos naturais, além de apresentações culturais e atividades educativas.
Leila da Silva aproveitou a participação da escola da filha, Ariela Sofia, de 12 anos, para garantir sementes. Levou para casa um kit composto por sacola, sementes, vaso, pá e terra adubada.
“O que me trouxe foi o convite da escola e o incentivo à minha filha e aos alunos. É um tema importante, os estudantes precisam entender mais sobre o meio ambiente. Todos deveriam fazer sua parte. Peguei o kit, que está completo e pronto para usar”, disse a técnica de enfermagem.
Equipe da Sema orientou a população participante e distribuiu kits sementes
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), parceira do evento, distribuiu cerca de 250 kits com sementes de ipê-rosa, ipê-amarelo, jacarandá, graviola, goiaba, cojoba, entre outras espécies.
“Hoje não trouxemos mudas para distribuição, apenas sementes, por causa do espaço. No parque, a ideia foi priorizar o aproveitamento da tarde. Para quem quiser mudas, basta procurar o Viveiro Municipal, onde a entrega é gratuita”, explicou Joana Oliveira, diretora do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais da Sema.
As atividades reuniram moradores, famílias, expositores e instituições que atuam em defesa do meio ambiente, conectando-se à agenda ambiental da Prefeitura de Porto Velho, que busca reforçar a importância do reflorestamento e da arborização urbana.
“O evento marca a união de diferentes setores e mostra como a participação da sociedade é essencial. O meio ambiente começa pelo cuidado individual. Cada pessoa precisa assumir sua parte, não dá para esperar apenas do coletivo. Quando cada um cuida do lixo, preserva e participa, o resultado aparece para todos. Eventos como esse ajudam a formar essa consciência nas novas gerações”, afirmou Adélio Barofaldi, representante do grupo Rovema.
A programação contou com o apoio de órgãos públicos, universidades, organizações da sociedade civil e empresas privadas. Entre os parceiros estiveram Sema, Semagric, Semed, Emdur, Sebrae, Tribunal de Justiça, IFRO, Unir, Unama, Faperon, Ecoporé, Acuda, Meu Pé de Árvore, Viveiro Amazônia, Rovema Energia e UZZIPay.
O Viveiro Municipal já distribuiu mais de 40 mil mudas em 2025. Essa iniciativa se soma às estratégias de redução das queimadas em Porto Velho, que caíram cerca de 85% entre maio e julho deste ano em comparação a 2024.
Sara Oliveira também participou das atividades e levou sementes para casa. “Peguei as sementes porque minha tia quer plantar mudas. Foi uma tarde produtiva”, contou.
O evento terminou com o plantio de centenas de mudas de espécies nativas da Amazônia no próprio Parque da Cidade. Cada entidade parceira foi responsável por plantar uma árvore, contribuindo para a arborização do espaço público de lazer.
