Estradas de Urupá são recuperadas com apoio do deputado estadual Cirone Deiró

Publicada em 23/09/2025 às 11h42
O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) assegurou o valor de R$ 500 mil para o município de Urupá. A viabilização dos recursos atende reivindicação do vereador Admilson Frederico. O investimento vai contribuir com o cascalhamento das estradas rurais, facilitando o escoamento da safra e o tráfego dos ônibus escolares.
“É um benefício significativo, que se tornou possível, graças ao empenho do deputado Cirone e do governador, coronel Marcos Rocha”, disse o vereador.
De acordo com Admilson Frederico, a atual situação das estradas tem dificultado a vida dos moradores da área rural, que enfrentam maiores problemas no período chuvoso, em virtude de atoleiros e trechos escorregadios. Ele acredita que, com os recursos assegurados pelo deputado Cirone, a Prefeitura conseguirá resolver o problema.
Segundo Admilson, o deputado tem destinado recursos para diversos setores do município, principalmente para a agricultura familiar. “Várias associações rurais já receberam implementos agrícolas e há mais processos em andamento para contemplar outras entidades”, explicou.
Quanto à importância da parceria mantida com o deputado, Admilson disse que é a viabilização de recursos para o município. “O Cirone é um político atuante, que está sempre pronto para ajudar a resolver os problemas que levamos até ele e quem ganha com isso é a população de Urupá”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!