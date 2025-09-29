Escola Bom Futuro passa por grande reforma com recurso de Ezequiel Neiva em Machadinho

Publicada em 29/09/2025 às 13h40
Foi iniciada a obra de reforma e reestruturação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Bom Futuro, em Machadinho do Oeste. Com investimento no valor de R$ 1.545.936,87, a iniciativa é resultado de uma emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo demandas dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB) juntamente aos colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho.
Professoras visitaram a obra da Escola Municipal Bom Futuro (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
A reforma contempla modernização da infraestrutura, climatização das salas de aula, instalação de uma nova subestação elétrica e outras adequações essenciais para o melhor funcionamento da escola.
A supervisora Cirlandia Soares destacou a importância da obra para a comunidade escolar. “É uma grande honra, um orgulho e gratidão por termos essa emenda do deputado Ezequiel Neiva. Ele teve esse olhar carinhoso com nossa escola, e a comunidade foi beneficiada com essa reforma”, afirmou.
Obras foram iniciadas no local da unidade educacional (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
Cirlandia enfatizou ainda os desafios enfrentados anteriormente pela equipe e pelos alunos. “Nossa estrutura era sofrida. Não tínhamos ar-condicionado suficiente, a subestação elétrica não suportava a carga. Era um sofrimento. Agora, essa nova estrutura será uma valorização imensa para o aprendizado e o rendimento escolar dos nossos alunos”, completou. A supervisora também agradeceu ao parlamentar pelo apoio. “É um parceiro que não mediu esforços para garantir essa reforma. Vai ser uma obra grandiosa, algo maravilhoso. Só temos gratidão”, concluiu emocionada.
Para a professora Yara Toledo, a obra representa a realização de um sonho antigo. “Esperávamos essa reforma desde 2019, quando entrei na escola. Ela vai beneficiar tanto os alunos quanto nós, professores, com uma estrutura melhor para trabalhar e ensinar”, disse.
Yara também destacou o compromisso do deputado com a comunidade local. “Estive com o deputado Ezequiel Neiva na última reunião aqui na escola. Ele foi muito solícito, nos ouviu com atenção e mostrou sensibilidade com as demandas da comunidade escolar do bairro Bom Futuro. Isso representa um avanço não só para nós professores, mas para toda a população de Machadinho do Oeste”, afirmou.
O deputado Ezequiel Neiva reforçou seu compromisso com a educação e com a população de Machadinho do Oeste. “Investir em educação é investir no futuro do município. Fico muito feliz em poder contribuir com essa escola que atende tantas crianças e famílias do bairro Bom Futuro. Essa reforma é uma resposta ao clamor da comunidade escolar, que merece um espaço digno, moderno e adequado para o ensino. Vamos continuar trabalhando para garantir ainda mais recursos e melhorias para a educação do nosso estado”, declarou o parlamentar.
