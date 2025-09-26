Equipes da Semosp atuam simultaneamente nos distritos de Ji-Paraná

Publicada em 26/09/2025 às 08h58
Com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança a motoristas e pedestres, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realiza nesta sexta-feira (26) a operação tapa-buraco em diversas ruas do bairro Nova Brasília. As equipes atuam simultaneamente no primeiro e no segundo distrito.
No segundo distrito, os trabalhos se concentram na rua Francisco Pereira dos Santos, entre a avenida Aracajú e a rua Governador Jorge Teixeira, e na rua Joaquim Pereira de Oliveira, entre a avenida Aracajú e a rua Manoel Franco, ambas no bairro Nova Brasília.
O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou que os serviços devem priorizar a segurança de quem circula pelas áreas em manutenção. Os trechos recebem sinalização preventiva e, quando necessário, são isolados para garantir a integridade da população. Nos casos de bloqueio total, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) é acionada para organizar rotas alternativas e minimizar os transtornos no trânsito local.
“Temos uma equipe técnica comprometida, que realiza o levantamento diário das necessidades e cruza essas informações com as demandas apresentadas pela população. A operação tapa-buraco é fundamental para garantir a trafegabilidade e a segurança viária em todos os bairros”, ressaltou o prefeito Affonso Cândido.
De acordo com a Semosp, os pontos atendidos são definidos com base em levantamentos técnicos aliados às solicitações mais urgentes feitas pelos moradores. As demandas podem ser encaminhadas por meio do telefone e WhatsApp (69) 3416-4161 ou diretamente na sede da secretaria, localizada na avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!