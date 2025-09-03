Equipe de Vacinação Sem Fronteiras inicia ações em Porto Velho com foco na região da Ponta do Abunã

Publicada em 03/09/2025 às 08h29
A Equipe de Imunização do município de Porto Velho, em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), deu início na segunda-feira (1º) às atividades da campanha “Vacinação Sem Fronteiras”, nas comunidades localizadas nas regiões de fronteira com a Bolívia e o Acre.
Na capital, as ações tiveram início nos distritos de Nova Califórnia e Extrema, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal em localidades remotas e de difícil acesso. A missão é proteger o município de fronteira com a Bolívia da entrada do Sarampo e aumentar a cobertura vacinal, oferecendo não só o imunizante contra o Sarampo, mas todas as vacinas.
No distrito de Nova Califórnia, as ações aconteceram durante todo o dia, na unidade de saúde local, onde foram aplicadas 154 doses de vacinas. A equipe também se deslocou para duas comunidades mais afastadas do perímetro urbano: a comunidade Baixa Verde, situada a cerca de 10 km do distrito, e, no período da tarde, a Escola Municipal União da Vitória, localizada no ramal dos Pioneiros, a aproximadamente 16 km da sede do distrito. Este último ponto é estratégico, pois situa-se na chamada fronteira tríplice, região onde se encontram Rondônia, Acre e Bolívia.
Já no distrito de Extrema, o atendimento concentrou-se inicialmente na unidade de saúde local, com 87 doses aplicadas. Deslocamentos para outras localidades estão programados para os próximos dias.
A equipe permanecerá atuando nos distritos de Nova Califórnia e Extrema até quarta-feira (3). A partir de então, os trabalhos seguirão para outras localidades da região da Ponta do Abunã, como Vista Alegre do Abunã, Abunã/Vila da Penha, Nova Mutum e União Bandeirantes, conforme o calendário de vacinação.
Essa ação faz parte da 4ª edição da Campanha Estadual “Vacinação Sem Fronteiras”, promovida pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa). A campanha acontece entre os dias 1º e 10 de setembro e visa levar vacinas, insumos e equipes de saúde a municípios de fronteira e de baixa cobertura vacinal.
A iniciativa contempla nove municípios de fronteira — Porto Velho (Ponta do Abunã), Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Pimenteiras do Oeste e Cabixi — além de quatro cidades com baixa cobertura vacinal: Alvorada do Oeste, Cacaulândia, Corumbiara e Santa Luzia d’Oeste.
A campanha reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho e da Agevisa em levar atendimento de saúde a populações isoladas, fortalecendo a imunização e prevenindo doenças em áreas estratégicas do estado.
