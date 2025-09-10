Emenda do Deputado Ezequiel Neiva fortalece saúde pública de Machadinho do Oeste

Publicada em 10/09/2025 às 13h50
Ezequiel Neiva tem intensificado sua ação na região de Machadinho do Oeste (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
A Prefeitura de Machadinho do Oeste já conta com um importante reforço financeiro para a área da saúde. O valor de R$ 450 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), foi depositado na conta da gestão municipal e será utilizado para a aquisição de uma nova ambulância para o atendimento de pacientes.
O recurso atende a um pedido conjunto dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB), com o apoio dos colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho, e reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura da saúde pública local. “Nosso trabalho consiste em assegurar um atendimento rápido e eficiente para os pacientes que necessitam de cuidados médicos urgentes”, afirmou o deputado Ezequiel Neiva.
A aquisição da ambulância vem em boa hora, especialmente considerando os altos índices de acidentes de trânsito registrados na região. A nova unidade móvel de saúde permitirá maior agilidade no resgate e transporte de vítimas, ajudando a reduzir o tempo de resposta e potencialmente salvando vidas.
“O investimento reforça o compromisso em nosso mandato com a saúde pública, demonstrando que a união entre lideranças políticas e representantes locais pode trazer resultados concretos e imediatos para a população”, destacou o parlamentar.
Ezequiel Neiva também destacou a parceria com o prefeito Paulo da Remap (PL), com quem mantém diálogo constante para destinar recursos ao município. “Temos um trabalho consolidado com a gestão do prefeito Paulo, o qual contribui para que possamos investir cada vez mais no município. São ações como essa que fortalecem a atuação na saúde, agricultura e na educação na região”, encerrou.
