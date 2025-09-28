Educação

“É por meio da educação que a gente vai tornar o Brasil soberano”, diz Lula na Corrida e Caminhada MEC 95 Anos

O presidente Lula e a primeira-dama Janja acompanhados de ministros durante o percurso de 5 km feito pelas autoridades na manhã deste domingo na Corrida e Caminhada MEC 95 Anos - Foto: Ricardo Stuckert/PR