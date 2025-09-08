Dr. Luís do Hospital celebra sucesso da Expojaru e destaca força do agronegócio

Publicada em 08/09/2025 às 08h10
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital celebrou o sucesso da Expojaru 2025, encerrada no último sábado (6), no Parque de Exposições Agrojaru. Patrocinador master do evento, o parlamentar destacou a grandeza da feira, que reuniu milhares de pessoas, movimentou a economia e projetou Jaru como referência no calendário das festas agropecuárias de Rondônia.
“A Expojaru mostrou a força do agro e da nossa gente. Foi um evento que gerou oportunidades, aqueceu a economia e levou o nome de Jaru para todo o estado. É um orgulho apoiar uma festa que já faz parte da história de Rondônia”, afirmou.
Sob a coordenação do empresário João Gonçalves Júnior, a feira ampliou os espaços de negócios, fortaleceu o setor produtivo e trouxe grandes atrações culturais. O público lotou o parque em todas as noites, com shows de Wesley Safadão (03), Amado Batista (04), PH & Michel (05) e Ícaro & Gilmar (06), além do tradicional rodeio em touros, que atraiu competidores de várias regiões.
Com visitantes vindos de diferentes cidades de Rondônia, a Expojaru aqueceu comércio, rede hoteleira e serviços. Para Dr. Luís do Hospital, o evento deixa um legado de crescimento e união.
“A cada edição, a Expojaru se fortalece como vitrine do agronegócio e da cultura jaruense. Esta entra para a história pela sua grandeza e pelo impacto positivo que trouxe à economia e à população. É importante reconhecer a visão do empresário João Gonçalves Júnior, que com sua experiência e capacidade de gestão deu nova dimensão ao evento, contribuindo de forma decisiva para esse resultado histórico”, concluiu.
