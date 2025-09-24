Discentes do Técnico em Administração realizam visita técnica ao Pakaas Palafitas Lodge

Publicada em 24/09/2025 às 09h25
Estudantes do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, participaram de uma visita técnica ao Pakaas Palafitas Lodge – Hotel de Selva, no município de Guajará-Mirim. A atividade ocorreu no dia 19 de setembro e contou com a presença de 42 alunos.
De acordo com o Professor Daniel Bezerra, “atividades práticas agrupadas com a teoria são ótimas oportunidades de aprendizado, pois alinham o conhecimento de sala de aula para o que se espera do mundo do trabalho e emprego”.
Durante a visita, os estudantes tiveram a oportunidade de participar de uma roda de conversa com o proprietário do empreendimento, Paulo Saldanha. Ele compartilhou um pouco da sua trajetória, mostrando como o conhecimento em administração foi essencial para alcançar resultados e superar desafios.
Para o aluno Deimisson Ferreira de França, “foi muito gratificante nossa visita técnica ao Hotel Pakaas, onde tivemos uma pequena palestra com Sr. Paulo Saldanha, um homem visionário que falou um pouco sobre essa conquista de construir um hotel de selva. Visitas como esta que o IFRO nos proporciona são muito importantes para nós estudantes do campus, pois abre nossa mente para que possamos adquirir as competências essenciais e necessárias em nossa trajetória”.
Os alunos também realizaram atividades práticas, como levantamento de estoque, análise de fluxos de trabalho, estratégias de marketing e sugestões de melhorias. Para o grupo, a experiência possibilitou compreender a rotina administrativa de um empreendimento turístico e a aplicação dos conteúdos estudados em sala de aula.
Diana da Silva Felipe, que cursa o 2º ano de Administração, avalia que a visita técnica ao hotel Pakaas proporcionou experiência prática enriquecedora para a formação. “Durante a atividade, foi possível observar a organização dos setores, como recepção, hospedagem e serviços, além de compreender a importância do planejamento, da logística e da gestão de pessoas para o bom funcionamento do empreendimento. Atividades práticas como essa são fundamentais para preparar o futuro técnico, aproximando da realidade do mercado e ampliando sua visão sobre a administração”, completou.
Aluna do 3º ano de Administração, Patrícia Coutinho de Souza, diz que “as visitas técnicas em empresas proporcionam a chance de observar processos, tecnologias e técnicas em funcionamento, o que enriquece nossa formação profissional. Além disso, favorecem o networking e podem inspirar futuras oportunidades de carreira. Tais visitas ajudam no nosso currículo profissional para sermos mais capacitados e preparados para os desafios do mercado de trabalho”.
A ação foi organizada pelo Departamento de Extensão (Depex) e pela Coordenação de Integração Empresa, Escola e Comunidade (Cieec) do IFRO Guajará-Mirim. A visita já se tornou tradicional, com objetivo de aproximar os estudantes da realidade profissional, proporcionando vivências que unam teoria e prática. Em 2023, outra turma do curso também esteve no local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!