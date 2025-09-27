Destaques das ações do governo de 22 a 26 de setembro: pavimentação da RO-420, kits profissionais, para 51 alunos do Programa Vencer e Jogos intermunicipais

Publicada em 27/09/2025 às 10h05
O governo de Rondônia realizou nesta semana diversas ações que beneficiam de forma direta a população, como a conclusão da pavimentação da RO-420; também promoveu educação ambiental em regiões estratégicas do estado; e fortaleceu a qualificação das pessoas através do programa Vencer. Outras iniciativas do governo do estado foi garantir a cirurgia para um bebê de Ariquemes com cardiopatia congênita; o trabalho ainda ganhou destaque no setor turístico, fomentando a economia através do Duelo da Fronteira; além dos últimos preparativos para fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, que acontecerá em Ji-Paraná.
INFRAESTRUTURA
As obras de pavimentação da RO-420 no perímetro urbano do distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré, foram concluídas pelo governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), executadas em 2 quilômetros e 400 metros em pista dupla, totalizando mais de 36 mil metros quadrados de asfalto, além da implantação de drenagem profunda. Os serviços, no entanto, não se limitaram ao perímetro urbano. Ao longo da rodovia, equipes do DER-RO realizaram também serviços de reconformação de plataforma (patrolamento) e revestimento primário (encascalhamento) em cerca de 180 quilômetros de extensão da RO-420 que liga o município de Nova Mamoré a Buritis, passando, ainda pelos distritos de Rio Branco, Nova Dimensão e Palmeiras.
GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIA
O governo de Rondônia conquistou e mantém, desde de julho de 2025, o nível IV do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão), concedido ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) pelo Ministério da Previdência Social. Rondônia foi o primeiro estado brasileiro a alcançar a certificação máxima e também o primeiro a mantê-la, confirmando-se como referência nacional em governança previdenciária.
ENFRENTAMENTO AO DESMATAMENTO
Rondônia passa a ocupar um papel de destaque nas discussões regionais sobre conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Durante a Assembleia Geral da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas (GCF Task Force), realizada no último mês, o governo de Rondônia foi designado para liderar a pauta relacionada ao combate do desmatamento, uma das agendas mais urgentes e estratégicas para a Amazônia Legal.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O governo de Rondônia realiza ações voltadas ao meio ambiente em alusão ao Setembro Cinza, estão sendo realizadas atividades nos municípios de Alta Floresta d’Oeste, Ariquemes, Buritis, Cerejeiras, Costa Marques, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Vilhena e pelo distrito de Extrema, em Porto Velho. Nessas localidades, as equipes têm promovido atividades educativas em escolas; ações de conscientização junto à população; participações em rádios locais para ampliar o alcance das informações; e pit stops educativos, reforçando a importância da prevenção e do combate às queimadas e incêndios florestais.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mais uma remessa de kits profissionais, para 51 alunos concluintes de 3 cursos profissionalizantes do programa Vencer, foram entregues pelo governo de Rondônia, em Vilhena, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Desta vez receberam o kit, concluintes dos cursos de manicure e pedicure; cabeleireiro; e montador de móveis, com investimento feito pelo governo estadual, no valor de R$ 60.297,68 mil, só com a aquisição dos equipamentos. A Seas ainda entregou kits de equipamentos de proteção individual (EPIs) para 23 catadores de materiais recicláveis que atuam na coleta seletiva no município.
JOGOS DA JUVENTUDE
As estudantes-atletas Lara Rita (17 anos), do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM4), de Ji-Paraná e Lara Michelato (15 anos), de uma escola privada também de Ji-Paraná, conquistaram na quarta-feira (17), em Brasília, a medalha de ouro na prova de dupla feminina do badminton durante os Jogos da Juventude 2025. Na categoria dupla mista, Rondônia também subiu ao pódio com a prata conquistada pela parceria entre Lara Rita e Lucas Looser, resultado que reforça a regularidade da equipe estadual nas competição. Já no simples masculino, o estudante Arthur Losse (17 anos), da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Gonçalves Dias, em Ji-Paraná, brilhou nas quadras e garantiu a medalha de bronze, ampliando a representatividade rondoniense entre os melhores do país.
DUELO NA FRONTEIRA
De 22 a 27 de outubro, acontece no município de Guajará-Mirim, o Duelo na Fronteira 2025, no bumbódromo Márcio Menacho. O evento, promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com o apoio da prefeitura do município e da Associação Cultural Waraji (ACW), impulsiona o desenvolvimento econômico e cultural, consolidando o turismo como um importante ponto econômico na região. Durante o festival, o aumento no fluxo de turistas eleva a procura por hotéis, pousadas, restaurantes e serviços, aquecendo a economia do município e gerando emprego e renda para a população.
ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Mathias André ainda nem nasceu, mas já é um herói. Ele é apenas um bebê, ainda na barriga de sua mãe, que foi diagnosticado com uma cardiopatia congênita complexa, porém sua jornada de vida possui, além de desafios, a esperança. O bebê passará por uma cirurgia no Hospital do Coração (HCor), um hospital de referência em cardiologia no Brasil. Após a confirmação do quadro, a família recebeu o suporte do governo de Rondônia, por meio do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que viabilizou o encaminhamento para um hospital de referência em cardiologia pediátrica em São Paulo.
PESCA DE MANEJO
O governo de Rondônia está realizando a segunda etapa da pesca manejada de 2025 no Rio Cautário. Desde o início da atividade, em 16 de setembro, já foram capturados mais de 50 peixes, em sua maioria de pequeno porte, totalizando aproximadamente 2,5 toneladas. A ação conta com a participação de 31 comunitários e segue até o dia 7 de outubro. O balanço reforça a importância do trabalho desenvolvido para conter a presença do pirarucu, considerado uma ameaça às espécies nativas e ao equilíbrio do ecossistema local. As ações de manejo tornam-se, assim, essenciais para a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, para o fortalecimento econômico das famílias extrativistas.
JOGOS INTERMUNICIPAIS
A cidade de Ji-Paraná se prepara para receber a fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025, que será realizada de 9 a 22 de outubro. O evento, reconhecido como a maior competição esportiva do estado, reunirá atletas de 32 municípios em uma celebração de integração social, valorização cultural e desenvolvimento do esporte. Com estrutura adequada e tradição esportiva, Ji-Paraná foi escolhida como sede oficial e promete acolher as delegações de todas as regiões do estado, movimentando a economia local e fortalecendo o intercâmbio esportivo.
