DESTAQUE DA SEMANA

Destaques das ações do governo de 22 a 26 de setembro: pavimentação da RO-420, kits profissionais, para 51 alunos do Programa Vencer e Jogos intermunicipais

As obras foram executadas em 2 quilômetros e 400 metros em pista dupla, totalizando mais de 36 mil metros quadrados de asfalto