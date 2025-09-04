 Descarrilamento foi uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente, diz premiê português

Publicada em 04/09/2025 às 15h45
O descarrilamento do Elevador da Glória, um bondinho histórico e uma das principais atrações turísticas de Lisboa, que matou 16 pessoas e deixou mais de 20 feridos, foi uma das maiores tragédias da história recente de Portugal, disse o premiê Luis Montenegro.
“Ontem, Portugal foi abalada por um terrível acidente com o descarrilamento do funicular da Glória, no coração de Lisboa. Esta é uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente”, afirmou Montenegro durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (4).
"É impossível colocar em palavras a dor que estamos sentindo", afirmou o prefeito de Lisboa, Carlos Moedas.
Cinco das 21 pessoas feridas na tragédia estão em estado grave, segundo o premiê. Há um brasileiro entre os feridos, afirmou o cônsul-geral do Brasil nesta quinta.
No início da manhã, o serviço de Proteção Civil português havia informado que o número de mortos era de 17, mas, mais tarde, Montenegro corrigiu a informação e disse que o balanço total de mortos é de 16. O erro, segundo o serviço de Proteção Civil, se deveu a um registro duplicado.
Montenegro disse que o resgate às vítimas foi "prioridade imediata" do governo e garantiu que as devidas investigações serão conduzidas para determinar a causa do acidente. Moedas afirmou estar reunindo "todas as informações necessárias para determinar o responsável".
