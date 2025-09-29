Deputado Thiago Flores destina R$ 5 milhões para trazer Hospital de Amor a Ariquemes

Publicada em 29/09/2025 às 15h46
No último sábado (27), o deputado federal Thiago Flores (RepublicanosRO) esteve na Igreja Assembleia de Deus, em Ariquemes, para anunciar uma conquista que pode mudar vidas: R$ 5 milhões em emenda parlamentar para trazer uma unidade móvel do Hospital de Amor para Ariquemes que vai atender todo o Vale do Jamari.
Esse investimento permitirá que pacientes com câncer tenham acesso mais próximo a diagnóstico, tratamento, prevenção e suporte oncológico, evitando viagens longas, despesas altas e o desgaste emocional causado pelo deslocamento. Tradicionalmente, rondonienses enfrentam falta de estrutura ou distância para tratamento especializado. Com a nova unidade, será possível realizar exames que vão garantir um diagnostico precoce, com atendimento gratuito no regime do SUS.
“O câncer rouba muito mais que saúde; rouba momentos, esperança, paz de espírito. Ver uma unidade do Hospital de Amor chegando ao Vale do Jamari é dar dignidade para quem luta todos os dias. Nós vamos garantir que o diagnóstico seja feito precocemente e com isso, iremos contribuir para o tratamento como um todo, porque cuidar de gente é valorizar vidas”, declarou Thiago Flores.
O Hospital de Amor é uma entidade séria e bastante conhecida, com sua sede principal em São Paulo, mas que já atua em quase todo o Brasil. Referência no atendimento e tratamento de pessoas com câncer, que também já possui hospitais atendendo em Rondônia.
